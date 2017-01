Zürich (ots) - Sie sind erfolgreich, clever - und jung. Die drei

Schweizer Unternehmerinnen Mona El Isa, Lea von Bidder und Franziska

Ullrich sorgen mit ihren Firmen aus den Branchen Fintech, Medtech und

Robotik gerade international für Aufsehen. Alle drei Frauen haben das

Potenzial, mit ihren Ideen die Welt zu verändern. Das schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe.



Die 29-jährige ETH-Absolventin Franziska Ullrich entwickelt mit

ihrer Firma Ophthorobotics einen Roboter für Augenärzte und will ihn

in den nächsten zwei Jahren zur Marktreife bringen. Ullrichs Gerät

automatisiert das Spritzen von Medikamenten gegen eine altersbedingte

Krankheit ins Auge - ein Eingriff, der wegen der demografischen

Entwicklung weltweit mehrere Millionen Mal pro Jahr vorgenommen

werden muss. Der Roboter entlastet dabei nicht nur Ärzte, sondern

reduziert auch die Gesamtkosten des Eingriffs markant. In der Schweiz

können Spitäler mit dem Roboter bis zu 20 Prozent günstiger arbeiten.

Ullrichs Entwicklung hat ihr eine Auszeichnung des

US-Wirtschaftsmagazins «Forbes» eingebracht. Sie zählt nun zu den «30

Under 30», zu den vielversprechendsten Jungtalenten der Welt.



Die 26-jährige HSG-Absolventin Lea von Bidder ist schon einen

Schritt weiter. Ihr Unternehmen Ava Woman hat in den USA und Europa

ein Armband auf den Markt gebracht, das Frauen beim Schwangerwerden

hilft. Das Band zeichnet neun Körperdaten während des Schlafens auf

und berechnet daraus die fruchtbaren Tage der Frau. Bisherige

Methoden zur Bestimmung des idealen Zeitfensters zum Kinderkriegen

waren umständlich und ungenau. Von Bidder hat sie durch Wissenschaft

und Technologie ersetzt - und erleichtert Frauen so das

Schwangerwerden. In Zeiten, in denen Frauen tendenziell immer später

Kinder bekommen wollen, ist das Marktpotenzial von Ava Woman gross.



Die 33-jährige Mona El Isa schliesslich hat sich von ihren

Karrierejobs, etwa bei Goldman Sachs, verabschiedet und will mit

ihrem Fintech-Startup Melonport die Hedgefonds-Branche auf den Kopf

stellen - auf Basis der Blockchain-Technologie. «Das Verwalten von

Vermögen ist schlicht zu teuer und zu kompliziert geworden», sagt

sie. Das will sie ändern mit einer neuen Plattform, auf welcher

Fondsmanager ihre Fonds massiv günstiger aufsetzen und dem Publikum

feilbieten können.



