Zürich (ots) - Der Industriekonzern steht in Indien vor

Auseinandersetzungen. Die indische Wettbewerbsbehörde CCI prüft, ob

sie eine Untersuchung gegen den Industriekonzern lancieren soll. Das

berichten mehrere gut informierte Quellen der «Handelszeitung». Im

Raum steht der Vorwurf, ABB missbrauche seine Marktmacht in Indien.

Den Vorwurf erhoben hat das Unternehmen InPhase - ein lokaler

Konkurrent von ABB und Hersteller von Energietechnikprodukten, mit

dem ABB bereits juristische Auseinandersetzungen hat.



Ob die indische Wettbewerbsbehörde CCI eine formelle Untersuchung

einleiten wird, ist noch offen. Das hängt vom Ergebnis des

Prüfberichts des Generaldirektors der CCI ab. Auf Anfrage teilt ein

ABB-Sprecher mit, dass ABB von der CCI in dieser Angelegenheit bisher

nicht kontaktiert worden sei. ABB kommentiere die Angelegenheit «in

diesem Stadium» nicht weiter. Der Konzern betont, die «höchsten

Standards der Corporate Governance in sämtlichen Märkten» einzuhalten

und ist «entschlossen, mit der CCI bei ihren Nachforschungen

zusammenzuarbeiten».



