Mainz (ots) - Woche 05/17 Samstag, 28.01.



Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: Beginnzeitkorrekturen:



22.25 Mythen-Jäger Die geheimnisvolle Goldmine Großbritannien 2014



23.10 Terra X Goldrausch am Yukon Deutschland/Kanada 2011



23.55 Mythen-Jäger Das Rätsel der "Spider Rocks" Großbritannien 2014



0.40 Mythen-Jäger Das verschollene Schiff in der Wüste Großbritannien 2014



1.20 Mythen-Jäger Der Kelch von Valencia Großbritannien 2014



2.05 Mythen-Jäger Der Stab des Mose Großbritannien 2014



2.50 Mythen-Jäger Die Teilung des Roten Meeres Großbritannien 2014



3.35 Mythen-Jäger Das Rätsel um Salomos Tempel Großbritannien 2014



4.20 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011



_____________________________________________________________________ Sonntag, 29.01. Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen:



5.30 Der Fall Rupp - Ein deutscher Justizskandal Mördern auf der Spur - Wenn Ehemänner Morden um 5.30 Uhr - entfällt!



6.10 Mördern auf der Spur Wenn Frauen morden Deutschland 2016



6.40 The Wanted - Auf Verbrecherjagd Einsatz rund um die Uhr Großbritannien 2015



7.25 The Wanted - Auf Verbrecherjagd Autoknackern auf der Spur Großbritannien 2015



8.05 Mördern auf der Spur Der Serienkiller Deutschland 2016



8.35 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Beginnzeitkorrektur:



22.25 ZDFzeit Vorsicht Verschwörung! Offizielle Wahrheiten und was wirklich dahinter steckt Deutschland 2012



( weiterer Ablauf ab 23.00 Uhr wie vorgesehen ) Beginnzeitkorrekturen: 1.55 American Terrorist - Vom Versagen der Geheimdienste USA 2015



3.20 Die Bin Laden-Verschwörung Wie starb der Top-Terrorist wirklich?



3.50 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016



4.35 Whistleblower - Der Preis der Wahrheit Deutschland 2016 _____________________________________________________________________ Montag, 30.01.



Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen:



5.15 15 Minutes of Fame: Confused Travolta / Evolution der GIFs Deutschland 2016



5.30 Verschwörung auf dem Prüfstand Die 9/11-Experimente



7.00 ZDF-History Deutschland, deine Fußball-Helden Deutschland 2012 Einfach clever: Wie Tiere denken um 07.00 Uhr - entfällt!



7.45 ZDF-History Deutschland, deine Schlager Einfach clever: Wie Tiere denken um 07.45 Uhr - entfällt!



8.30 ZDF-History Rosenkriege - Wenn aus Liebe Hass wird Deutschland 2012 Einfach clever: Wie Tiere denken um 08.30 Uhr - entfällt!



9.15 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016 Geistesblitze - Geniale Erfindungen um 9.15 Uhr - entfällt!



10.00 ZDF-History Die sieben größten Lügen der Geschichte Deutschland 2011 Wie Tiere fühlen um 10.00 Uhr - entfällt!



10.45 ZDF-History Die großen Flüche der Geschichte Deutschland 2012 Geistesblitze - Geniale Erfindungen um 10.45 Uhr - entfällt!



11.30 ZDF-History Die großen Mauern der Geschichte Deutschland 2015 Geistesblitze - Geniale Erfindungen um 11.30 Uhr - entfällt!



12.15 ZDF-History Die Büchse der Pandora - Krieg und Erfindung Deutschland 2016 Geistesblitze - Geniale Erfindungen um 12.15 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



22.25 Geheimnis Mensch Die Zukunft Großbritannien 2014



23.10 Leschs Kosmos Liebe - das Märchen von der freien Wahl Deutschland 2016 23.35 Leschs Kosmos Duftstoffe: Kampf um die flüchtigen Schätze der Natur Deutschland 2016



0.05 Leschs Kosmos Die geheime Macht der Farben Deutschland 2016



0.30 Leschs Kosmos Die Heilkraft der Wunder Deutschland 2015



1.05 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Steinskulpturen der Osterinsel Großbritannien 2014



1.45 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Bundeslade Großbritannien 2014



2.30 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach dem Heiligen Gral Großbritannien 2016



3.10 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Heilige Lanze Großbritannien 2014



3.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016



4.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer Großbritannien 2016



____________________________________________________________________ Dienstag, 31.01.



Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen:



5.20 Terra X Die Botschaft der 12. Etruskerstadt Deutschland 2010



6.05 Terra X Tod am Keltenhof Der Fürst vom Glauberg Deutschland 2010



6.45 Mythen-Jäger Die geheimnisvolle Goldmine Großbritannien 2014 ZDF-History: Freude am Töten? um 07.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen:



13.30 Terra X Die Botschaft der 12. Etruskerstadt Deutschland 2010 Napoleon - Die wahre Geschichte um 13.30 Uhr - entfällt!



14.15 Terra X Tod am Keltenhof Der Fürst vom Glauberg Deutschland 2010 Napoleon - Die wahre Geschichte um 14.15 Uhr - entfällt!



15.00 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Heilige Lanze Großbritannien 2014 Napoleon - Die wahre Geschichte um 15.00 Uhr - entfällt!



15.45 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach dem Heiligen Gral Großbritannien 2016 Napoleon und die Deutschen um 15.45 Uhr - entfällt!



16.30 ZDF Expedition Mission X - Lohn des Schreckens Deutschland 2006 Napoleon und die Deutschen um 16.30 Uhr - entfällt!



17.15 ZDF Expedition Mission X - Wettlauf der Giganten Deutschland 2006 Napoleon und die Deutschen um 17.15 Uhr - entfällt!



18.00 Die Erkenntnisjäger Revolutionäre der Physik Deutschland 2014 Napoleon und die Deutschen um 18.00 Uhr - entfällt!



18.45 ZDF Expedition Mission X - Sieg über den Höllenberg Deutschland 2006 Waterloo - Napoleons letzte Schlacht - um 18.45 Uhr - entfällt!



19.30 Terra X Mission X - Durchbruch bei Suez Durchbruch bei Suez Deutschland 2006 Mythos Wellington - Der Held von Waterloo um 19.30 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



21.40 Spuren des Krieges Normandie 1944



22.25 Spuren des Krieges Hiroshima 1945



23.10 Apokalypse Verdun Blutiger Angriff Frankreich 2016



23.55 Apokalypse Verdun Tödliche Illusion Frankreich 2016



0.40 heute-journal



1.05 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel



1.50 Die Abschlepper Eine Familie mit Haken



2.35 Die Abschlepper Guido räumt auf



3.15 Diesel im Blut Trucker zwischen Abschlepphof und Rennpiste Deutschland 2016



4.00 Die Feuerwache Alarm in Hamburg Deutschland 2013 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



____________________________________________________________ Mittwoch, 01.02.



Programmänderung: 13.00 Mythen-Jäger Der verlorene Stamm Israels Großbritannien 2014 Leschs Kosmos - Goldrausch in der Tiefsee um 13.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



21.40 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015



22.25 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015 23.10 Schätze des alten Ägypten Das Geheimnis der großen Pyramide



23.50 Schätze des alten Ägypten Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun



0.35 heute-journal



1.00 ZDF Expedition Mission X - Lohn des Schreckens Deutschland 2006



1.45 ZDF Expedition Mission X - Wettlauf der Giganten Deutschland 2006



2.30 Die Pioniere Amerikas Geld macht Politik



3.10 Die Pioniere Amerikas Zeitenwende



3.55 Geschichte der Technik Kalender, Zeitzonen & Co. Großbritannien 2014



4.40 Geschichte der Technik Brillen, Teleskope & Co. Großbritannien 2014 ____________________________________________________



Donnerstag, 02.02.



Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen:



5.25 ZDF Expedition Mission X - Sieg über den Höllenberg Deutschland 2006



6.15 Terra X Mission X - Durchbruch bei Suez Durchbruch bei Suez Deutschland 2006



7.00 Leschs Kosmos Geldgier - Wahnsinn mit Methode Deutschland 2015



7.30 Geschichte der Technik Trinkwasser, Kanalisation & Co. Großbritannien 2014



8.15 Geschichte der Technik Fotografie, Laser & Co. Großbritannien 2014



9.00 Revolutionäre der Wissenschaft Die großen Fragen



9.45 Revolutionäre der Wissenschaft Es werde Licht



10.30 Geschichte der Technik Schallplatte, Telefon & Co. Großbritannien 2014



11.15 Geschichte der Technik Kühlschrank, Klimaanlage & Co. Großbritannien 2014



12.00 Die Erkenntnisjäger Revolutionäre der Physik Deutschland 2014



12.45 Crystal Meth: Die Horror-Droge Deutschland 2014 15 Minutes of Fame: Notes of Berlin um 12.45 Uhr - entfällt!



13.30 Die neuen Drogen - Rausch ohne Risiko? Großbritannien 2014



14.15 Jagd nach Heroin Amerikas Mittelschicht auf Droge USA 2016



15.45 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland Polizist in 12 Wochen um 16.00 Uhr - entfällt!



16.30 Brennpunkt Eisenbahnstraße Deutschland 2016



17.15 ZDF.reportage Die Multi-Kulti-Cops Auf Streife mit Atakan und Nadja Deutschland 2016



17.45 ZDF.reportage Stress im Kiez Die Antänzer vom Kottbusser Tor Deutschland 2016



18.15 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Rentner in Not Deutschland 2017



18.45 Streitfall Islam Deutschland und seine Muslime Deutschland 2016



19.30 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014



20.15 Recht ohne Gesetz? Blutrache, Familienehre, Paralleljustiz Deutschland 2016



21.00 Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub? ZDFzeit: Mehr Ausländer, mehr Kriminalität? Um 21.00 Uhr - entfällt!



21.45 Feindbild Polizei Pöbeleien und Angriffe auf Beamte



22.25 Rocker in Deutschland Eine Rebellion beginnt Deutschland 2016



23.10 Rocker in Deutschland Eine Szene rutscht ab Deutschland 2016



23.55 Rocker in Deutschland Clubs im Krieg Deutschland 2016



0.40 heute-journal



1.10 Geheimnisse des Kalten Krieges Wettlauf um die Megabombe Deutschland 2015



1.55 Geheimnisse des Kalten Krieges Welt am Abgrund Deutschland 2015



2.35 Deutschlands Krieger Die Bundeswehr und ihre Minister: Manfred Wörner Deutschland 2016



3.20 Geheimnisse des Kalten Krieges Schlachtfeld Europa Deutschland 2015



4.05 Geheimnisse des Kalten Krieges Der nukleare Overkill Deutschland 2015



4.50 Geheimnisse des Kalten Krieges Das letzte Gefecht Deutschland 2015 _____________________________________________________________________



Freitag, 03.02.



Beginnzeitkorrekturen: 21.40 ZDF-History Die Frauen der Diktatoren Deutschland 2016



22.25 ZDF-History Die 50 Tage des Egon Krenz Deutschland 2016



23.10 ZDF-History Breslau - Brennpunkt der Geschichte Deutschland 2016



23.55 ZDF-History Die zwei Leben des Helmut Schmidt Deutschland 2016



0.40 heute-journal



1.05 ZDF-History Helmut Kohl - Triumph und Tragödie Deutschland 2015



1.50 ZDF-History Die zwei Leben der Hannelore Kohl Deutschland 2014



2.30 ZDF-History Franz Josef Strauß und der Milliardendeal Deutschland 2015



3.15 ZDF-History Die sieben größten Lügen der Geschichte Deutschland 2011



4.00 ZDF-History Die großen Flüche der Geschichte Deutschland 2012



4.40 ZDF-History Die großen Mauern der Geschichte Deutschland 2015



