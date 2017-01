Berlin (ots) - Der LINKE-Innenpolitiker und Bundestagsabgeordnete Frank Tempel fordert in einem Gespräch mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe) eine Intensivierung der Präventionsarbeit, um sogenannte Gefährder zu erreichen. Dazu brauche es nicht nur mehr Polizei, sondern auch bessere Sozialarbeit, erklärte er: "Man braucht bis zu 40 Beamte, um einen 'Gefährder' zu beobachten. Aber ein guter Sozialarbeiter kann Dutzende Menschen erreichen und helfen, dass sie nicht abstürzen", gab er zu bedenken. Es gebe zwar einige sehr kompetente Vereine und Gruppen, um radikalisierten Islamisten entgegenzutreten. "Doch sie werden zu wenig unterstützt", bemängelte er.



