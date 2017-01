Wenn im Büro ohne den Chef nur Chaos herrscht, läuft etwas grundlegend schief. Gute Vorgesetzte zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihren Mitarbeitern vertrauen. Doch viele Chefs halten sich lieber für unentbehrlich.

Braungebrannt kommt Frau Sören, ihres Zeichens Chefin, nach zwei Wochen Urlaub (zusammen mit ihrem Mann, Herrn Sören, übrigens auch Chef) zurück in ihr Büro. Hocherfreut registriert sie allenthalben fleißig tippende, telefonierende, meetende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ruft in die Runde: "Guten Morgen an alle! Wie lief es in den letzten zwei Wochen?" Aus den diversen Büros und auch aus der Kaffeeküche kommen zufriedene Geräusche, allgemeines Wohlbefinden ganz offensichtlich. "Es lief alles super", berichtet dann Frau Klugweiß, "Keine Katastrophen, alles im Griff. Habe alles Wichtige auf den Schreibtisch gelegt zur Info."

Gleiche Zeit, anderer Ort. Auch Herr Sören, Ehemann von oben genannter Frau Sören, kehrt in sein Büro zurück. Auch er registriert eine gewisse Geschäftigkeit bei seiner Belegschaft. Aber wer weiß schon, was die so machen. Wahrscheinlich Solitaire spielen oder Bundesliga-Ergebnisse checken. Gleich mal ran an den Speck: "Guten Morgen, Frau Kohl! Und, wie stehen die Aktien?" Eine rhetorische Frage - zwei Wochen ohne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...