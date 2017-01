FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 1. Februar:

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Software Q4-Zahlen 07:00 S: Nordea Jahreszahlen 07:00 S: Tele2 Jahreszahlen 07:30 D: Zooplus Umsatz 2016 07:30 S: Ericsson Jahreszahlen 08:00 D: GfK-Konsumklimaindikator 02/17 08:00 GB: Sky Halbjahreszahlen 08:00 GB: Diageo Halbjahreszahlen 08:00 GB: Anglo American Q4 Production Report 08:00 GB: Sage Group Q1 Trading Statement 08:00 NL: Unilever Jahreszahlen 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 11/16 10:30 GB: BIP Q4/16 (vorab) 12:30 USA: Southwest Airlines Q4-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar Q4-Zahlen 12:45 USA: Dow Chemical Q4-Zahlen 13:00 USA: Bristol-Myers Squibb Q4-Zahlen 13:00 USA: Ford Motor Q4-Zahlen 13:00 USA: Raytheon Q4-Zahlen 13:00 USA: Biogen Q4-Zahlen

DONNERSTAG, DEN 26. JANUAR 2017

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/16 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: CFNA-Index 12/16 15:45 USA: Markit PMI Dienste 01/17 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Frühindikator 12/16 16:00 USA: Neubauverkäufe 12/16 17:45 F: LVMH Umsatz 2016 22:00 USA: Alphabet Q4-Zahlen 22:00 USA: Intel Q4-Zahlen 22:04 USA: Starbucks Q1-Zahlen 22:05 USA: Paypal Q4-Zahlen 22:09 USA: Microsoft Q2-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: STMicro Jahreszahlen CDN: Potash Q4- und Jahreszahlen USA: Praxair Q4-Zahlen USA: Stanley Black & Decker Q4-Zahlen USA: Fiat Chrysler Automobiles Q4-Zahlen USA: JetBlue Airways Q4-Zahlen USA: Juniper Networks Q4-Zahlen

SOSNTIGE TERMINE 09:00 D: Bundestag (bis 27.01.) u.a. Bundeswehreinsatz in Mali, Ausbildungsunterstützung der Bundeswehr im Irak und Nachtragshaushaltsgesetz 2016 09:00 h Regierungserklärung Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel zu "Inklusivem Wachstum" 09:30 EU: EuGH-Urteil zu Strafen wegen Badezimmerkartells 10:30 D: Allianz Research Pressegespräch "Konjunkturzyklus und Inflation kehren zurück"

11:00 D: Bilanz-Pk Sparda-Bank Hessen, Frankfurt 11:00 D: Bilanz-Pk Sparda-Bank West, Düsseldorf

11:00 D: Jahres-Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 12:00 D: Pk Bundesverband deutscher Banken (BdB) zu Auswirkungen des Brexit auf Banken und deren Kunden mit BdB-Hauptgeschäftsführer Michael Kemmer, Frankfurt 15:00 EU: Treffen der Euro-Finanzminister Auf der Agenda steht unter anderem das griechische Spar- und Reformprogramm. Außerdem Beratungen zum spanischen und litauischen Haushaltsentwurf für 2017 sowie zu den EU-Kommissionsempfehlungen zur Eurozone. D: Abschluss der Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft 2017 B: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker empfängt Montenegros Regierungschef Duško Markovic zu politischen Gesprächen D: Internationale Veranstaltung der Climate Transparency Initiative zu Klimaschutzzielen "Brown to Green Forum" 09:15 Rede Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD)

HINWEIS AUS: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 27. JANUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:00 D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 01/17

06:45 CH: UBS Jahreszahlen 08:00 GB: BT Group Q3-Zahlen 08:45 F: Verbrauchervertrauen 01/17 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 12/16 10:00 D: Thyssenkrupp Hauptversammlung, Bochum 10:00 EU: Geldmenge M3 12/16 10:00 I: Verbrauchervertrauen 01/17 12:00 S: Atlas Copco Jahreszahlen 12:55 USA: Colgate-Palmolive Q4-Zahlen 13:00 USA: AbbVie Q4-Zahlen 13:30 USA: General Dynamics Q4-Zahlen 14:30 USA: Chevron Q4-Zahlen

14:30 USA: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 12/16 14:30 USA: Privater Konsum Q4/16 (vorab) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/17 (2. Umfrage)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE EU: S&P Ratingergebnis Slowakei

EU: Moody's Ratingergebnis Finnland, Großbritannien EU: Fitch Ratingergebnis Kroatien, Dänemark, Spanien EU: DBRS Ratingergebnis Deutschland D: SMA Solar - Kapitalmarkttag mit Bekanntgabe des vorläufigen Finanzergebnisses 2016 sowie Umsatz- und Ergebnisprognose für 2017

USA: Air Products & Chemicals Q1-Zahlen USA: American Airlines Q4-Zahlen USA: Honeywell Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Pk Allianz zur Vorstellung einer europäischen Studie zu Geld und Finanzbildung: "Wann wird der Groschen fallen?" Annamaria Lusardi und Brigitte Miksa, Leiterin Allianz International Pensions, stellen

die Ergebnisse vor, Frankfurt EU: Treffen der EU-Finanzminister

10:00 D: Europäische Zentralbank (EZB) und Bundesbank veröffentlichen Falschgeldzahlen 2016

HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Sartorius Jahreszahlen 09:00 E: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung)

MONTAG, DEN 30. JANUAR 2017

09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 01/17 10:00 D: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg, Hessen 01/17 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 01/17 11:00 EU: Geschäftsklima 01/17 14:00 D: Verbraucherpreise 01/17 (vorläufig) 14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 12/16

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Telekom Austria Jahreszahlen I: Luxottica Q4 Umsatz E: Bankia Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE D: Sondersitzung Aufsichtsrat Deutsche Bahn u.a. zu Vertragsverlängerung für Bahnchef Rüdiger Grube und zu Folgen der Digitalisierung für den Konzern

HINWEIS CHN/HK: Feiertag, Börse geschlossen

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:30 J: Arbeitslosenquote 12/16 00:50 J: Industrieproduktion 12/16 06:00 J: Wohnungsbaubeginne 12/16 06:45 CH: Givaudan Jahreszahlen 07:00 D: GfK Trading Statement 2016 07:30 F: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 07:30 D: Comdirect Jahreszahlen (Pk 10.00 h) 08:00 S: Hennes & Mauritz Jahreszahlen 08:00 J: Nintendo 9Monatszahlen

DIENSTAG, DEN 31. JANUAR 2017

08:45 F: Verbraucherpreise 01/17 (vorläufig) 08:45 F: Konsumausgaben 12/16 09:00 E: Verbraucherpreise 01/17 (vorläufig)

09:00 A: BIP Q4/16 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 01/17

10:30 D: Handelsverband Deutschland (HDE) Jahres-Pk, Berlin 11:00 EU: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 11:00 EU: Verbraucherpreise 01/17 (vorab)

11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 12/16 12:25 USA: Eli Lilly Q4-Zahlen 12:45 USA: Pfizer Q4-Zahlen 12:55 USA: Harley-Davidson Q4-Zahlen 13:00 USA: Xerox Q4-Zahlen 13:30 USA: Sprint Q3-Zahlen 13:45 USA: UPS Q4-Zahlen 14:00 USA: Mastercard Q4-Zahlen 14:00 USA: Exxon Mobil Q4-Zahlen 14:30 USA: Arbeitskosten Q4/16 15:00 USA: Case-Shiller-Index 11/16

15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 01/17

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 01/17 22:15 USA: AMD Q4-Zahlen 22:30 USA: Apple Q1-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: DIW Konjunkturbarometer J: BoJ Zinsentscheid USA: Arconic Q4-Zahlen USA: Electronic Arts Q3-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Neuheitenschau der Spielwarenmesse, Nürnberg

14:00 h Pressegespräch Lego 18:30 h Eröffnungsfeier am Messe-Vorabend

D: Gläubigerversammlung der insolventen Modehauskette Wöhrl Die Gläubiger müssen über das Restrukturierungskonzept des Vorstands entscheiden. D: Fortsetzung der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst (zweite Runde), Potsdam MEX: Mexikos Präsident Pena Nieto besucht US-Präsident Trump

HINWEIS CHN/HK: Feiertag, Börse geschlossen

MITTWOCH, DEN 1. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:00 CHN: CFLP PMI Verarbeitendes Gewerbe und Diesnte 01/17

07:00 D: Siemens Q1-Zahlen und HV (10.00 h) 07:00 CH: Roche Jahreszahlen 07:15 E: BBVA Jahreszahlen 07:30 S: Volvo AB Q4-Zahlen 07:30 NL: KPN Q4-Zahlen

08:00 EU: Acea veröffentlicht Absatzzahlen für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb im Q4/16 09:00 EU: Tagung des Rates der EZB - ohne Zinsbeschluss 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/17 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/17 (endgültig) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/17 (endgültig) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/17

13:00 USA: International Paper Q4-Zahlen 13:00 USA: Altria Q4-Zahlen 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 01/17

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/17 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 01/17 16:00 USA: Bauausgaben 12/16 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

17:45 F: Unibail Rodamco Jahreszahlen 20:00 USA: Fed Zinsentscheid 22:00 USA: Facebook Q4-Zahlen 22:05 NL: Qiagen Q4-Zahlen 22:05 USA: Mattel Q4-Zahlen 22:05 USA: Symantec Q4-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE S: SEB Group Jahreszahlen S: Electrolux Jahreszahlen USA: NXP Semiconductors Q4-Zahlen USA: Kfz-Absatz 01/17

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Jahresauftakt-Pk der KfW, Frankfurt

10:00 D: Haupt-Pk zur Sportartikelmesse ispo, München 10:30 D: Pk zum CAR-Symposium an der Universität Duisburg-Essen - Hauptthema

autonomes Fahren u.a. mit BMW-Chef Harald Krüger, Bochum 11:00 D: Pk Alte Leipziger zum Geschäftsjahr 2016 und neuen Produkten D: Beginn der Spielwarenmesse (bis 06.02.), Nürnberg D: Wie "öko" sind Elektroautos wirklich? + Neue Zahlen des Bundesamtes Bafa zum Stand der Anträge zur Kaufprämie für Elektroautos erwartet D: 13. Deutscher Handelsimmobilien-Kongress (bis 02.02.) u.a. mit Verleihung des «Store of the Year Awards» in den Kategorien Lifestyle, Living, Food und Out of Line. Veranstalter ist der Handelsverband Deutschland (HDE) und Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt D: Sondersitzung des Lenkungskreises zum umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21

HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen

