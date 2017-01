Am Mittwoch hat der DAX kräftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.806,05 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,82 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Zuvor hatte der Dow-Jones-Index erstmals in seiner Geschichte die Marke von 20.000 Punkten überschritten: Zu Handelsbeginn stieg er um rund 0,7 Prozent auf 20.033 Zähler. Beobachtern zufolge könnten die Ankündigungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump die Konjunktur in den USA ankurbeln. Davon würden auch zahlreiche Firmen profitieren. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas stärker.

Ein Euro kostete 1,07 US-Dollar (+0,07 Prozent). Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.197,57 US-Dollar gezahlt (-0,97 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,86 Euro pro Gramm.