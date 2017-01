Zürich (ots) - Die US-Regierung unter Donald Trump kann gut mit

der Schweizer Grossbank UBS. Trump finanzierte seine

Immobiliengeschäfte auch mit einem Millionenkredit der Schweizer

Grossbank. Trumps UBS-Hypothek lag gemäss Selbstdeklaration zwischen

5 und 25 Millionen Dollar. Der Zinssatz fürs Fremdkapital betrug 6,2

Prozent; letztes Jahr lief der Kredit aus. Ob er erneuert wurde, ist

nicht ersichtlich. Die UBS kommentiert dies aus grundsätzlichen

Gründen nicht.



US-Exekutiv-Politiker, die vom Senat bestätigt werden, müssen ihre

Finanzen vor Amtsantritt offenlegen, um Interessenkonflikte zu

minimieren. Trump ist nicht der Einzige, der auch auf die Dienste der

Schweizer Grossbank setzt. Handelsminister Wilbur Ross hält zwei

Cash-Konten, auf denen über 1 Million Dollar lagern. Weiter ist er

investiert in einen UBS-Fonds, der US-Regierungs-Papiere hält. Der

dreifache Milliardär hat dort 250'000 bis 500'000 Dollar angelegt.

Auch Trumps Transportministerin Elaine Chao zählt zum

UBS-Kundenstamm. Sie hält in Aktienfonds bis zu 500'000 Dollar.

Schliesslich setzt Aussenminister Rex Tillerson - er war Chef der

Ölfirma Exxon - auf Swissness. Er ist an drei Blue Chips beteiligt -

an UBS, Nestlé und Novartis. Das Paket hat einen Wert von gegen

300'000 Dollar. Tillerson hat gemäss Gesetz neunzig Tage Zeit, um

sich von den Schweizer Wertschriften zu trennen. Trumps Leute pflegen

weltweit eine Vielzahl von Bankbeziehungen.



