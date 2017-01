Zürich (ots) - Die Migros-Industrietochter Micarna will

chinesische Konsumenten als Kunden gewinnen. Das schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Dazu hat die

Fleischverarbeiterin ein Logo mit chinesischen Schriftzeichen

entworfen und schützen lassen. «Das Logo wurde im letzten Sommer im

Zuge des Projekts 'Schweinsfüssli für Chinesen in der Schweiz'

kreiert», bestätigt Unternehmenssprecher Roland Pfister. Die

Übersetzung bedeute so viel wie «Wir versprechen beste Qualität aus

der Viehwirtschaft». Mit dem Logo will die Migros-Tochter einerseits

chinesische Touristen in der Schweiz ansprechen, strebt aber auch

nach Fernost damit. Man sei auf der Suche nach einem chinesischen

Partner, um Schweizer Fleisch ins Reich der Mitte zu exportieren.

Dazu sind chinesische Audits nötig. Micarna ist zuversichtlich, dass

diese in diesem Jahr stattfinden würden.



