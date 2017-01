FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch deutlich schwächer tendiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,56 Prozent auf 161,69 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,46 Prozent.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten lastete laut Händlern auf den Festverzinslichen. So stieg der US-Börsenindex Dow Jones Industrial erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 20 000 Punkten. Rückenwind lieferten die Hoffnung auf eine unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump anziehende US-Konjunktur.

Das sich im Januar deutlich verschlechterte Ifo-Geschäftsklima für Deutschland stützte die Festverzinslichen nicht. Die stark eingetrübten Geschäftserwartungen sind für den Rückgang des wichtigen Konjunkturindikators verantwortlich.

Von Analysten der Landesbank Helaba hieß es, "der Geschäftsklimaindex enttäuscht deutlich". Allerdings zeige die starke Lageeinschätzung, dass immer noch eine freundliche Wachstumsperspektive vorherrsche. Auf der anderen Seite existieren laut Helaba zahlreiche politische Unsicherheiten, die auch in den kommenden Monaten nicht kleiner werden dürften. Exemplarisch nannten die Analysten den Brexit-Prozess, die Politik der neuen US-Regierung und wichtige Wahlen in Europa, allen voran in Frankreich.

Auch in den meisten übrigen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu. In Griechenland gingen sie hingegen zurück. Die Finanzminister der Eurozone werden diese Woche über das griechische Hilfsprogramm beraten./jsl/he

ISIN DE0009652644

AXC0250 2017-01-25/17:56