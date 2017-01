Finanz- und Restrukturierungsvorstand Dr. Thomas Riegler legt nach Sicherstellung der Finanzierung einvernehmlich sein Vorstandsmandat bei der Kontron AG nieder

DGAP-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Personalie/Finanzierung Finanz- und Restrukturierungsvorstand Dr. Thomas Riegler legt nach Sicherstellung der Finanzierung einvernehmlich sein Vorstandsmandat bei der Kontron AG nieder

25.01.2017 / 17:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Augsburg, 25. Januar 2017 - Kontron, ein weltweit führender Anbieter von Embedded Computer Technologie, gibt bekannt, dass der Restrukturierungsexperte Dr. Thomas Riegler den Aufsichtsrat darüber informiert hat, dass er sein Vorstandsmandat zum 31.Januar 2017 niederlegt. Die Amtsniederlegung erfolgt einvernehmlich. Herr Dr. Riegler leitete seit März 2016 den Finanzbereich der Kontron AG und war am 25. Juli 2016 interimistisch in den Vorstand der Kontron AG bestellt worden.

Mit der Sicherstellung der Refinanzierung und der Einleitung des umfangreichen Restrukturierungsprogrammes hat Herr Dr. Thomas Riegler den Auftrag des Aufsichtsrats erfüllt und entschieden, sich anderen Herausforderungen und wieder stärker seinen eigenen Unternehmen zu widmen.

"Dr. Thomas Riegler hat maßgeblich zum erfolgreichen Start der Restrukturierung der Kontron AG und einer erfolgreichen Refinanzierung beigetragen", sagt MMag. Richard Neuwirth, Aufsichtsratsvorsitzender der Kontron AG. "Für seinen Einsatz möchte ich ihm im Namen des Aufsichtsrats danken und wünsche ihm für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute."

Um die reibungslose Fortführung aller Aktivitäten sicherzustellen, übernimmt Herr Stefan Franke, der seit knapp 3 Jahren bei der Kontron AG als Head of Finance tätig ist, die Leitung des Finanzressorts. Über die Besetzung der Vorstandsfunktion soll kurzfristig entschieden werden.

###

Über Kontron: Kontron ist ein weltweit führender Anbieter von Embedded Computer Technologie und bietet als Vorreiter für sichere Plattform-Lösungen im Bereich des Internets-der-Dinge ein kombiniertes Portfolio an Hardware, Middleware und Services. Mit seinen richtungsweisenden Standardprodukten und lösungsspezifischen Plattformen ermöglicht Kontron neue Technologien und Anwendungen in verschiedenen Branchen. Dadurch profitieren Kunden von einer schnelleren Markteinführung, niedrigeren Total-Cost-of-Ownership, Produktlanglebigkeit sowie ganzheitlich optimierten Applikationen auf Basis führender, hoch zuverlässiger Embedded Technologie. Kontron ist ein börsennotiertes Unternehmen. Die Aktien sind im Prime Standard-Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol "KBC" gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.kontron.de

Für weitere Informationen: Alexandra Habekost

Head of Investor Relations & Corporate Communications

Kontron Tel: +49 (0) 821 4086-114 alexandra.habekost@kontron.com

25.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Kontron AG Lise-Meitner-Straße 3-5 86156 Augsburg Deutschland Telefon: 00498214086114 Fax: 00498214086122

E-Mail: Alexandra.Habekost@kontron.com

Internet: www.kontron.com ISIN: DE0006053952 WKN: 605395

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

538797 25.01.2017

ISIN DE0006053952

AXC0251 2017-01-25/17:59