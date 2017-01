BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund des koalitionsinternen Streits über die Verwendung des Milliarden-Überschusses 2016 hat sich der Haushaltsausschuss des Bundestages nicht auf einen gemeinsamen Beschluss zum Nachtragshaushalt einigen können. Vertreter der Koalition führten weiteren Beratungsbedarf als Begründung an, wie der Bundestag am Mittwoch mitteilte. Wie Dow Jones Newswires aus Fraktionskreisen erfuhr, soll der Nachtragshaushalt 2016 trotzdem am Donnerstag wie geplant im Parlament beraten werden.

Da es im Ausschuss keine Beschlussfassung gegeben habe, bleibe der Nachtragshaushalt auf der Tagesordnung, hieß es aus den Kreisen. Damit entscheide das Plenum, wie mit dem Streitthema weiter verfahren werde. Denkbar ist eine Vertagung auf die nächste Sitzungswoche, die am 13. Februar beginnt.

Union und SPD haben unterschiedliche Ansichten über die Verwendung des Haushaltsüberschusses in Höhe von 6,2 Milliarden Euro. Die SPD will das Geld für Investitionen beispielsweise in die Infrastruktur nutzen. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will das Geld hingegen verwenden, um den deutschen Schuldenberg von derzeit 1,273 Billionen Euro abzutragen.

