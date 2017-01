ZÜRICH (Dow Jones)--An der Züricher Börse hat sich am Mittwoch, wie an den anderen Plätzen in Europa auch, Optimismus breit gemacht. Die Akteure an den Märkten setzen auf eine anziehende Konjunktur, nachdem sich die Hinweise darauf zuletzt häuften. Dass in den USA der Dow-Jones-Index erstmals überhaupt in seiner Geschichte die 20.000er Marke erreichte, sorgte zusätzlich für Zuversicht. Der Umsatz zog folgerichtig zum Vortag deutlich an.

Der SMI gewann 1,7 Prozent auf 8.388 Punkte. 19 Kursgewinnern stand mit Syngenta nur ein Verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 67,01 (zuvor: 43,5) Millionen Aktien.

Zu den Tagesfavoriten gehörten Aktien aus dem Finanzsektor mit Gewinnen bis zu 4 Prozent bei der Credit Suisse und 3,5 Prozent bei Zurich Insurance. Zum einen profitierte der Sektor von der Hoffnung auf eine anziehende Konjunktur, die das Geschäft beleben dürfte; zum anderen stiegen an den Anleihemärkten die Renditen weiter, wodurch das traditionelle Bankengeschäft lukrativer wird bzw. die Versicherer wieder attraktivere Anlagen finden.

Novartis legten nach der Vorlage von Quartalszahlen um 2,4 Prozent zu. Im Schlussquartal setzte Novartis 12,3 nach 12,5 Milliarden US-Dollar um. Zu konstanten Wechselkursen hätte der Umsatz stagniert, hieß es. Das operative Kernergebnis lag wenig verändert bei 3,0 Milliarden Dollar. Die Aktionäre sollen eine um 2 Prozent höhere Dividende von 2,75 Franken pro Aktie erhalten. Zudem will Novartis eigene Aktien für bis zu 5,0 Milliarden Dollar erwerben. Der Pharmakonzern kündigte an, sein Sorgenkind, die Augensparte Alcon, unter die Lupe zu nehmen. Die Prüfung werde sämtliche Möglichkeiten berücksichtigen, sagte CEO Joseph Jimenez. Sie reichten von der Weiterführung des Geschäfts bis hin zur Abspaltung über eine Kapitalmarkttransaktion.

Logitech schossen um 15,5 Prozent nach oben, getrieben von einem überraschend guten Absatz des PC-Zubehör-Produzenten. Zudem erhöhte Logitech den Umsatzausblick.

ABB bekamen Auftrieb von einer Kaufempfehlung durch die Analysten von RBC und legten um 2,8 Prozent zu. Geberit hinkten mit einem Anstieg um 1,2 Prozent dagegen etwas hinterher. Hier hat RBC die Empfehlung von "Outperform" auf "Sectorperform" gesenkt.

January 25, 2017 11:44 ET (16:44 GMT)

