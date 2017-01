Köln (ots) - "Nirgendwo auf der Welt wird so viel lamentiert und schwarz gesehen wie bei uns", schreibt der Leistungsforscher und Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Schandl in einem Standpunkt für das Kölner Medienbüro MAASS·GENAU. "Und das, obwohl unsere Wirtschaft brummt und sich Wolfgang Schäuble über einen Milliardenüberschuss freut".



Schandl: "In extremen Ausprägungen - Pegida und AfD lassen grüßen - fühlen wir uns ständig bedroht. Hin und wieder real, häufig aber auch völlig irrational. Das ist auch in den sozialen Medien, vor allem auf Facebook, sehr spürbar."



In seinem Beitrag für MAASS·GENAU erklärt der Buchautor, warum wir die Wirklichkeit gern schlechter empfinden als sie ist: "Kollektives Jammern verschafft ein wohliges Gefühl von Gemeinschaft. Denn Schuld am Missstand haben immer die anderen."



Schandl ist überzeugt, dass SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz daran etwas ändern kann: "Sein Aufstieg beweist, dass man etwas für sein Glück tun kann, ohne ständig auf andere zu zeigen. Er hat trotz schwieriger Zeiten im Leben niemals aufgegeben. Denn er weiß: Wer etwas werden will, macht einfach und freut sich über das, was er tut."



Schandl hat das Konzept und den Begriff des Leistungsglücks geprägt. Daher weiß er: "Uns lähmt die Mentalität, sich auf der Arbeit ständig das Wochenende herbeizusehnen und alles unendlich schwer zu nehmen." Schandl: "Martin Schulz wirkt zwischen Angela Merkel und Donald Trump wie ein solider deutscher Weg der Mitte: ernsthaft, hart an sich und an der Sache arbeitend. Ehrgeizig. Und trotzdem ein Mensch, der weiß, dass man es mit Jammern nicht weit bringt."



