Bellevue Group AG / Schlagwort(e): GewinnwarnungBellevue Group mit operativem Ergebnis von CHF 14.4 Mio. - AusgeglichenerVorsteuergewinn trotz a.o. Wertberichtigungen und Abschreibungen25.01.2017 / 17:40 CET/CESTVeröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR---------------------------------------------------------------------------MedienmitteilungKüsnacht, 25. Januar 2017Bellevue Group mit operativem Ergebnis von CHF 14.4 Mio. -Ausgeglichener Vorsteuergewinn trotz a.o. Wertberichtigungen undAbschreibungen - Erwartetes operatives Ergebnis von CHF 14.4 Mio. mit voraussichtlichem Vorsteuergewinn von knapp CHF 1 Mio. - Diversifizierte Ertragskraft ermöglicht Vorsteuergewinn trotz ausserordentlicher Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Goodwill und immaterielle Vermögenswerte der Bank am Bellevue - Antrag einer Barausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 1.00 pro AktieVerwaltungsrat und Geschäftsleitung der Bellevue Group beschlossen heute,ihre Aktionäre, Kunden und Mitarbeitenden aktuell zu informieren.Aufgrund der vorliegenden provisorischen, konsolidierten Zahlen wird miteinem Konzerngewinn vor Steuern von knapp CHF 1 Mio. für das Geschäftsjahr2016 gerechnet. Per 30. Juni 2016 wies die Bellevue Group ein operativesErgebnis vor Steuern von CHF 6.8 Mio. für das erste Halbjahr aus. Imzweiten Halbjahr konnte die operative Ertragskraft gesteigert werden,wodurch sich ein operatives Jahresergebnis von CHF 14.4 Mio. ergibt.Die Entwicklung der verwalteten Vermögen (Assets under Management) verliefweiterhin positiv. Dank erfreulichem Netto-Neugeldzufluss von CHF 2.8 Mrd.stiegen diese auf einen neuen Höchstwert von rund CHF 7.9 Mrd.Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 21. März 2017 eineBarausschüttung von CHF 1.00 pro Aktie aus Kapitaleinlagereservenbeantragen.Die Publikation des Geschäftsberichts 2016 erfolgt am 28. Februar 2017.Kontakt:Media / Investor Relations: Daniel Koller, CFOTelefon +41 44 267 67 00, Fax +41 44 267 67 01, ir@bellevue.ch---------------------------------------------------------------------------Ende der Ad-hoc-Mitteilung---------------------------------------------------------------------------