Seit Sigmar Gabriel Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten und zum neuen Vorsitzenden gekürt hat, wirkt die SPD wie erlöst. Dabei hat sich ansonsten nicht viel verändert.

Da wäre zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete, der sich stets bekannt hat, Sigmar-Gabriel-Fan zu sein. "Die Partei hat sich derart schwungvoll hinter Martin Schulz gestellt", sagt er jetzt. "Nun gibt es keine Flügel mehr, sondern nur noch Sozis." Oder der Partei-Vize, der von "Aufbruchsstimmung" schwärmt, gar eine "Zeitenwende" fühlt.

Wen man in diesen umwälzenden Tagen in der SPD auch trifft und spricht, fast immer ist Erlösung und Erleichterung zu spüren. Kraft und Zuversicht kehren zurück in eine Partei, die zuletzt trotz ihrer Regierungserfolge matt und depressiv wirkte. Wenn es Gabriel in einem letzten Opferdienst darum gegangen sein sollte, seiner 20-Prozent-Sozialdemokratie einen neuen Siegesgeist einzuhauchen - dann ist ihm das gelungen.

Dass Gabriel den eigenen Kandidaten-Krönungs-Zeitplan auf den letzten Metern mit gleich zwei Interviews zur Unzeit selbst umwarf - es wird ihm zwar nachgetragen, aber doch gleich verziehen. Seine Irrlichtereien, die Wendungen und Häutungen, sind eben bald nur noch Gabriels ...

