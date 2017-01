Donald Trump lässt mit den großen Ankündigungen für seine Wirtschaftspolitik immer noch auf sich warten. Und dennoch schießt der Dax auf ein 20-Monats-Hoch, knackt der Dow die 20.000. Das Wunschdenken kennt kein Halten.

Die Trump-Rally ist zurückgekehrt - zumindest scheint es so. Europas Anleger sind zur Wochenmitte scharenweise aufs Parkett geströmt. Und man darf fragen, wieso. Der Dax erreichte mit 11.827 Punkten einen Stand, den er zuletzt im Mai 2015 markiert hatte. Am Ende des Börsentages ging er 1,8 Prozent fester aus dem Handel bei 11.807 Punkten, der Euro-Stoxx-50 rückte 1,3 Prozent vor auf 3324 Zähler. Schon morgendliche Impulse nahmen die Börsianer dankbar an, um aus einem wochenlangen Trott auszubrechen. Das kommt insgesamt überraschend, bleibt der große Bremsklotz - das Fragezeichen hinter Donald Trumps Wirtschaftspolitik - doch noch immer bestehen. Für Kauflaune sorgte der Blick nach New York, wo der Dow Jones nach wochenlangem Ringen endlich die 20.000-Punkte-Marke knackte.

Anleger zeigten sich gelöst, fast so als ob sie es leid wären, auf Signale aus dem Weißen Haus zu warten. Dabei ist die Faktenlage dieselbe. Die Unsicherheit rund um den neuen US-Präsidenten lässt die Märkte nicht erst seit Jahresbeginn auf der Stelle treten. Bisher ist der Börsenliebling Trump konkrete Ausführungen zu seinem Wirtschaftskurs schuldig geblieben - Ankündigungen von Unternehmenssteuersenkungen, Infrastrukturinvestitionen und Finanzmarkt-Deregulierung hatten das Parkettvolk zum Träumen gebracht und für eine richtige Rally gesorgt. Doch weil Trump seitdem nicht mehr geliefert hat, ging der Hausse der Saft aus. Mit dem heutigen Handelstag scheint sie wiederbelebt. Das Wunschdenken der Börsianer kennt kein Halten.

"Für einen Moment wird die Unsicherheit über den Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump scheinbar ausgeblendet", kommentierte etwa CMC-Markets-Analyst Jochen Stanzl den plötzlichen Ausschlag nach oben. Der Blick der Anleger ging schon früh nach New York. Mit dem Rückenwind aus Europa unternahm ...

