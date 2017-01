Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Rückenwind aus den USA ist der DAX am Mittwoch auf den höchsten Stand in diesem Jahr gestiegen. Der Index schloss 1,8 Prozent fester bei 11.806 Punkten. Damit rückt das Allzeithoch bei 12.391 Punkten nun langsam wieder in greifbare Nähe. Für gute Stimmung an der Börse sorgt weiterhin US-Präsident Donald Trump. An der Wall Street überwand der Dow-Jones-Index das erste Mal die magische Marke von 20.000 Punkten. Während die US-Unternehmen von Steuersenkungen, einem Konjunkturprogramm oder Bürokratieabbau in den USA direkt profitieren, sollten die deutschen Unternehmen etwas daran partizipieren.

Allerdings gibt es hier bereits erste Warnzeichen, so trübte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zum Jahresstart ein. Der ifo-Geschäftsklimaindex sank überraschend um 1,2 Zähler auf 109,8 Punkte. "Der Geschäftsklimaindex enttäuscht deutlich", sagte Ralf Umlauf von der Helaba.

Deutsche Bank und Heidelbergcement profitieren von US-Politik

Die Aktie der Deutschen Bank stellte mit einem Plus von 5,8 Prozent den größten Kursgewinner im DAX. Die größte Bank Deutschlands dürfte nach Einschätzung aus dem Handel davon profitieren, dass in den USA die sogenannte Volcker-Regel gelockert werden soll und die Banken wieder stärker Eigenhandel betreiben dürfen. Auch die Konkretisierung der Pläne für einen Börsengang ihrer Asset-Management-Sparte schob die Aktie an. Die Aktie von Heidelbergcement legte um 4,1 Prozent zu. Die einfache Rechnung der Analysten geht so: Der Bau einer 40 Fuß hohen Mauer an der US-Grenze nach Mexiko, deren Bauzeit irgendwo zwischen ein und zehn Jahren liegen dürfte, würde die globale Nachfrage nach Beton ab dem kommenden Jahr um einen zusätzlichen Prozentpunkt in die Höhe treiben.

Gerry Weber sieht noch kein Licht am Ende des Tunnels

Bei Gerry Weber läuft es momentan nicht rund, der Modekonzern befindet sich in der Restrukturierung. Die vorläufigen Zahlen stuft Volker Bosse, Analyst bei der Baader Bank, als enttäuschend ein. Die Marge liege deutlich unterhalb der Erwartung und das EBIT habe die Markterwartung um knapp 30 Prozent verfehlt. Der Ausblick lese sich für die Ertragsentwicklung dementsprechend ernüchternd. Für die Aktie ging es um 4,7 Prozent nach unten.

Dagegen sprang die Aktie von Rocket Internet um knapp 8 Prozent nach oben. "An der Börse wird auf den Börsengang von Delivery Hero gesetzt", so ein Marktteilnehmer. Mit einem Exit würde der Inkubator nicht nur viel Geld einnehmen, sondern auch viel Vertrauen bei den Investoren gewinnen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 122,8 (Vortag: 81,4) Millionen Aktien im Wert von rund 4,31 (Vortag: 3,02) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner und zwei -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.806,05 +1,82% +2,83% DAX-Future 11.806,50 +1,89% +3,16% XDAX 11.805,55 +1,50% +3,13% MDAX 22.845,24 +0,59% +2,96% TecDAX 1.847,43 +0,88% +1,97% SDAX 9.832,46 +0,54% +3,29% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,71 -89 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2017 12:01 ET (17:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.