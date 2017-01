Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat sich die Stimmung am Mittwoch nach Tagen der Zurückhaltung aufgehellt und zu stark steigenden Kursen geführt. Der Leitindex SMI hatte bereits am Dienstag gegen Handelsende an Fahrt aufgenommen und kletterte am Berichtstag mit der kräftigen Unterstützung der Grossbanken und des Schwergewichts Novartis weiter in die Höhe. Die Blicke der Anleger richteten sich auch an die Wall Street, wo der Dow Jones erstmals in seiner Geschichte die 20'000 Punktemarke überschreiten konnte.

Die ins Rollen kommende Berichtssaison sowie neu aufkeimende Konjunkturhoffnungen hätten den Dividendenpapieren in den USA Aufwind verliehen, meinten Händler. Und auch in der Schweiz sei die abwartende Haltung der Anleger in eine positivere Grundstimmung umgeschlagen. Dabei konnten sich die Aktien von den zuletzt erlittenen Kursverlusten etwas erholen. Die Zweifel über die politische Durchschlagskraft von Donald Trump hätten an den Börse weltweit nachgelassen, hiess es. Schliesslich gebe es nun weitere Anzeichen dafür, dass der neue US-Präsident wirklich zum Handeln bereit sei.

Bis Börsenschluss kletterte der Swiss Market Index (SMI) um 1,71% bis auf 8'387,55 Punkte. Er sprang in der Schlussauktion auf den Tageshöchststand. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 1,83% auf 1'340,02 Punkte und der breite ...

