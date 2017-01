Zürich - Für SAS gab es 2016 viele Anlässe zum Feiern. Der führende Analytics-Anbieter beging sein 40. Jubiläum, baute seine globalen Geschäftsaktivitäten aus und festigte seine Erfolgsbilanz mit einem neuen Rekordumsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von währungsbereinigt 4 Prozent (1,3 Prozent in US-Dollar) zum Vorjahr. New Software Sales stiegen währungsbereinigt um 9 Prozent (7 Prozent in US-Dollar), ein Beleg für die stetig zunehmende Nachfrage nach SAS Analytics.

"Unser Ziel ist es, jedem Kunden dabei zu helfen, Analyseergebnisse in wertvolle Informationen für sein Geschäft zu überführen. Dafür gehen wir Veränderungen im Markt mit, arbeiten mit disruptiven Technologien und konzentrieren uns konsequent auf Innovation", erklärt Jim Goodnight, CEO von SAS. "Auf diese Weise bleiben wir ein führender Anbieter in allen relevanten Märkten und können unsere Kunden mit innovativen Lösungen für die grössten Herausforderungen in ihrem Geschäft effektiv unterstützen."

Für die Region DACH verzeichnet SAS ein Umsatzwachstum von 4,9 Prozent. In Deutschland erzielte SAS 2016 einen Umsatz von 139,7 Millionen Euro gegenüber 142 Millionen Euro im Jahr 2015. Das entspricht einem leichten Rückgang von 1,7 Prozent. SAS Austria erzielte ein Umsatzwachstum von 24,6 Prozent, SAS Schweiz steigerte sich um 28,6 Prozent. Aufgrund der Zuordnung von mehreren grossen, länderübergreifenden Kundenabschlüssen hat sich der Umsatz in den Landesorganisationen von SAS Schweiz und SAS Austria im Vergleich zur deutschen SAS Landesgesellschaft insgesamt überproportional entwickelt. SAS Deutschland beschäftigt heute 513 Mitarbeiter an sechs Standorten. In Österreich hat SAS aktuell 34 Mitarbeiter. SAS Schweiz beschäftigt 51 Mitarbeiter.

Weltweites Wachstum

SAS konnte weltweit in allen Regionen ein Umsatzwachstum erzielen. Der asiatisch-pazifische Raum und Lateinamerika verzeichnen den grössten Zuwachs, da Kunden in diesen Regionen jetzt verstärkt auf den strategischen Einsatz von Analytics setzen. Der Umsatz für SAS Kerntechnologien, einschliesslich Data Management, Analytics und Business Intelligence, wuchs in allen Regionen. Nach Branchen betrachtet weisen Banken, die öffentliche Verwaltung und Healthcare/Life Sciences das stärkste Wachstum auf.

Im vergangenen Jahr konnten knapp 3.000 neue Kunden gewonnen werden, sodass SAS heute an 83.000 Kundenstandorten weltweit eingesetzt wird. Kunden rund um den Globus erkennen den Wert von SAS Analytics, dazu gehören in der DACH-Region unter anderem Allianz, Continental, Commerzbank, HUK Coburg, Boehringer Ingelheim, Fraport, Nestlé, DER Touristik, Migros und ERSTE Bank Österreich.

Entscheidende Faktoren für das Wachstum 2016

Das rasante Datenwachstum hat zu einer grossen Nachfrage nach Datenmanagement und Analytics geführt. Laut Analystenhaus Forrester brauchen Unternehmen dafür eine sogenannte Enterprise Insight Platform Suite - eine (teilweise) integrierte Lösungssuite,

