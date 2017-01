Seit dem Ausbruch aus der Seitwärtsrange zwischen 10.200 und 10.800 Punkten präsentiert sich der Deutsche Aktienindex weiterhin in Höchstform. Insgesamt konnteder Index in wenigen Wochen nahezu zehn Prozent an Wert zulegen, bevor es nun in eine wohlverdiente Verschnaufpause ging. Die aktuelle Konsolidierung ist wichtig für den Markt, um einen Großteil ...

