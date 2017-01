In wenigen Tagen beginnt schon die Hauptversammlungssaison 2017 der Unternehmen, die in den Auswahlindizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX vertreten sind. Dann lädt zuerst Wincor Nixdorf zum Aktionärstreffen und zahlt anschließend die Dividende aus. Es folgt ThyssenKrupp.Der Stahl- und Maschinenbaukonzern (HV am 27.1.) zählt zu den wenigen AGs, deren Geschäftsjahr schon vor dem 31. Dezember 2016 zu Ende geht, im Falle Thyssen zum 30.September. Diese Gesellschaften verteilen daher bereits zwischen Ende Januar und Anfang März ihre Dividenden. ThyssenKrupp ist allerdings eine Ausnahme im Reigen dieser Frühstarter: Das Unternehmen stockt seine Dividende je Aktie nicht auf, sondern bleibt bei 15 Cents. Die beiden anderen DAX-Werte mit abweichendem Geschäftsjahr dagegen zahlen ...

