Der frühere SPD-Chef Franz Müntefering nannte sie Heuschrecken, die Firmen ausplündern und weiterziehen. Doch das ist vorbei, heute sind Finanzinvestoren begehrte Geldgeber. Erste Preisblasen bereiten Sorge.

Die Finanzinvestoren sitzen weltweit auf dem größten Geldberg ihrer Geschichte: Gut 800 Milliarden Dollar beträgt das "dry powder" der Private-Equity-Gesellschaften weltweit - und das Kapital will investiert werden. Besonders begehrt ist dabei der deutsche Mittelstand.

Die Zahl der abgeschlossenen Deals und der Transaktionswerte bewegte sich im vergangenen Jahr nahe der bisherigen Höchststände aus den Jahren 2006/2007. Das treibt auch die Bewertungen an. "Natürlich sehen wir gestiegene Preise, nach wie vor ist es aber ein stabiler Markt", sagte Torsten Grede, Vorstandssprecher der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG), am Dienstagabend in Frankfurt.

"Die Bewertungen für qualitativ hochwertige Unternehmen bleiben auf einem hohen Level und sind über das letzte Jahr sogar noch etwas gestiegen", meint Jeff Perkins, Deutschland-Chef der Investmentbank Harris Williams & Co. Das ökonomische Prinzip von Angebot und Nachfrage bleibe bestehen: "Zu viel Kapital ...

