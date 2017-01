BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - In Osteuropa haben die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte fester geschlossen. Neben dem allgemein positiven Börsenumfeld in Europa habe vor allem die Wall Street gestützt, hieß es. In New York war der Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch gleich zum Handelsstart erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 20 000 Punkten gesprungen.

Die Warschauer Börse schloss mit kräftigen Aufschlägen: Der Wig-30-Index stieg um 3,23 Prozent auf 2415,65 Punkte. Der breiter gefasste Wig rückte um 2,77 Prozent auf 55 484,56 Punkte vor. Bankenwerte waren wie an den europäischen Leitbörsen unter den größten Gewinnern: Die Anteilsscheine der PKO Bank kletterten um 5,60 Prozent, die Pekao-Aktien stiegen um 5,85 Prozent. Die Papiere der Bank Zachodni gewannen 6,97 Prozent und jene der Mbank sogar 7,35 Prozent.

Klar nach oben ging es auch an der Börse in Prag. Der tschechische Leitindex PX stieg um 0,86 Prozent auf 938,16 Punkte. Bei den Einzelwerten stand die tschechische Notierung der Vienna Insurance Group mit plus 2,46 Prozent an der Spitze des PX. Auch die Aktien der Erste Group schlossen mit plus 1,95 Prozent im Spitzenfeld. Der Mobilfunkanbieter O2 war der einzige Wert im PX mit einem negativen Vorzeichen - die Anteile gaben um 0,42 Prozent nach.

In Budapest verzeichnete der ungarische Leitindex Bux einen Zuwachs von 0,36 Prozent auf 32 807,71 Punkte. Am Vortag hatte der Index trotz unverändertem Zinsniveaus und guter Stimmung an der New Yorker Börse klar im Minus geschlossen. Der Sprung des Dow Jones über die Marke von 20 000 Zählern bewegte den Bux jedoch nicht entscheidend. Unter den Einzelwerten standen erneut die Aktien des Ölkonzerns Mol unter Druck. Die Papiere fielen um 0,59 Prozent. Bei MTelekom gab es ein Plus von 0,78 Prozent. Die Aktien des Pharmaunternehmens Gedeon Richter beendeten den Handelstag 0,22 Prozent höher.

In Moskau legte der russische RTS-Interfax-Index um weitere 0,38 Prozent auf 1159,79 Punkte zu./rai/APA/ajx/he

