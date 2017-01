Brilon (ots) - Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese wird Nachfolger von Brigitte Zypries als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Das berichtet die Westfalenpost online und in ihrer Donnerstagausgabe.



Wiese ist erst 33 Jahre alt und damit einer der jüngsten Staatssekretäre in der Geschichte der Bundesrepublik. Er stammt aus Brilon im Sauerland. Dort übernahm er nach der vergangenen Bundestagswahl den Wahlkreis des ehemaligen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering.



"Meine Ernennung ist auch ein Signal dafür, dass die SPD auch jüngeren Abgeordneten Verantwortung übergibt", sagte der Jurist der Westfalenpost.



