Berlin (ots) - Die Bundeskanzlerin stellt fest: "Der deutschen Bevölkerung ging es noch nie so gut wie im Augenblick" - niedrige Arbeitslosigkeit, viele sozialversicherungspflichtige Jobs, wachsende Wirtschaft. Neue Studien stellen aber auch fest, dass die Einkommens- und Vermögenschere in Deutschland immer weiter auseinanderklafft. Wie sozial ungerecht ist Deutschland? Werden die Reichen immer reicher, während die Armen arm bleiben? Und sind Steuererhöhungen für Besserverdiener und Superreiche die Lösung?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Sahra Wagenknecht, der Fraktionsvorsitzenden der Linken, und Jens Spahn (CDU), dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesfinanzministerium.



