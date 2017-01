DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.326,15 +1,36% +1,08% Stoxx50 3.037,06 +1,45% +0,88% DAX 11.806,05 +1,82% +2,83% FTSE 7.172,93 +0,32% +0,42% CAC 4.877,67 +0,99% +0,32% DJIA 20.057,02 +0,72% +1,49% S&P-500 2.294,55 +0,64% +2,49% Nasdaq-Comp. 5.643,29 +0,76% +4,83% Nasdaq-100 5.139,84 +0,76% +5,68% Nikkei-225 19.057,50 +1,43% -0,30% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,62 -98

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,20 53,18 +0,0% 0,02 -2,7% Brent/ICE 55,41 55,44 -0,1% -0,03 -2,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.196,37 1.209,30 -1,1% -12,93 +3,9% Silber (Spot) 16,94 17,11 -1,0% -0,17 +6,3% Platin (Spot) 981,65 997,50 -1,6% -15,85 +8,6% Kupfer-Future 2,71 2,71 -0,0% -0,00 +8,1%

FINANZMARKT USA

Der-Dow Jones-Index ist am Mittwoch gleich zum Start erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 20.000 Punkten gestiegen. Auch S&P-500 und Nasdaq-Composite erklimmen neue Allzeithochs. Händler sprechen von Konjunkturoptimismus, der Anleger verstärkt zu Aktien greifen lasse. Sie verweisen auf erste wirtschaftsfreundliche Entscheidungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Boeing sind mit plus 4,5 Prozent stärkste Aktie im Dow. Boeing hat mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen. Ihr folgen die als sehr zyklisch geltenden Caterpillar mit einem Plus von 1,7 Prozent. Insgesamt führen die zyklischen Branchen Banken und Automobil die Gewinnerliste bei den Subindizes an. Der Aluminiumkonzern Alcoa, der als eine Art Konjunkturbarometer gilt, hat zumindest umsatzseitig positiv überrascht und sich zuversichtlich zur diesjährigen Aluminiumnachfrage geäußert. Weil der Gewinn die Erwartungen aber nicht erfüllte, fällt die Aktie nach einem sehr positiven Start inzwischen um ein halbes Prozent zurück. Textron verlieren fast 11 Prozent. Das Unternehmen hat enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt und einen schwachen Ausblick gegeben. Ferner kündigte Textron die Übernahme von Arctic Cat für 18,50 Dollar je Aktie an. Deren Aktie nähert sich mit einem Kurssprung von 41,8 Prozent dem Übernahmepreis. Mit der Stärke der Aktienmärkte schwindet das Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Gold und Staatsanleihen werden verkauft. Fallende Kurse lassen die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 5 Basispunkte auf 2,51 Prozent steigen. Die Ölpreise zeigen sich insgesamt wenig beeindruckt von neuen Lagerbestandsdaten, die deutlich gestiegene Vorräte an Rohöl wie auch Benzin zeigen. Zudem werden sie etwas gestützt vom zuletzt schwächelnden Dollar, der das Öl für viele Käufer billiger macht. Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro ungefähr auf dem Niveau, auf dem er sich zur gleichen Zeit am Vortag bewegte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q

22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die guten Vorgaben aus den USA, wo die Kurse neue Rekordstände erklommen, beflügelten am Mittwoch auch die europäischen Börsen. Der überraschend gesunkene deutsche ifo-Geschäftsklimaindex konnte die Stimmung nicht trüben. Im DAX führten Deutsche Bank mit einem Kursanstieg um 5,8 Prozent die Gewinner an. Als aktuellen Kurstreiber machen Händler die Konkretisierung der Pläne für einen Börsengang ihrer Asset-Management-Sparte aus. Santander legten nach guten Geschäftszahlen um 4 Prozent zu. Im Schnitt gewannen Bankenwerte 3 Prozent. Licht und Schatten macht ein Händler bei den Geschäftszahlen von Novartis aus. Letztlich verhalf der geplante Rückkauf von Aktien für 5 Milliarden Dollar der Novartis-Aktie zu einem Plus von 2,4 Prozent. Der Pharmakonzern will überdies sein Sorgenkind, die Augensparte Alcon, unter die Lupe nehmen. Ein überraschend guter Absatz des schweizerischen PC-Zubehör-Produzenten Logitech im Einzelhandel trieb den Kurs um 15,5 Prozent nach oben. Zement- und Bauwerte waren derweil gefragt: Heidelbergcement und Lafargeholcim kletterten um 4,1 bzw. 3,4 Prozent. "Vor allem die Aussicht auf eine stärkere Konjunkturbelebung macht die Branche wieder attraktiv", sagt ein Händler. Anekdotisch wird darauf verwiesen, die Branchenwerte könnten vom geplanten US-Mauerbau an der Grenze zu Mexiko profitieren. Der Bausektor legte um 1,6 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Uhr Di 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0729 +0,13% 1,0715 1,0754 +2,0% EUR/JPY 122,0839 +0,18% 121,8602 121,82 -0,6% EUR/CHF 1,0735 -0,05% 1,0740 1,0745 +0,2% EUR/GBP 0,8511 -0,67% 0,8574 1,1639 -0,2% USD/JPY 113,79 +0,05% 113,74 113,27 -2,7% GBP/USD 1,2606 +0,90% 1,2493 1,2516 +2,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Dank guter US-Vorlagen ging es an den asiatischen Börsen zur Wochenmitte nach oben. Dazu kamen positive Konjunkturdaten aus der Region. So hat Japan erstmals seit sechs Jahren wieder einen Handelsüberschuss verbucht. Nach dem jüngsten Kurseinbruch um knapp 60 Prozent schoss die Takata-Aktie in Tokio nun um 18,2 Prozent in die Höhe. Der Airbag-Hersteller wies Berichte zurück, wonach ihm ein gerichtlich kontrolliertes Insolvenzverfahren bevorstehen könnte. In Sydney gewannen Rio Tinto 3,8 Prozent. Der Bergbaukonzern verkauft seine Australien-Tochter Coal & Allied für bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar an die Yancoal Australia Ltd. BHP Billiton stiegen um 3,3 Prozent. Der Konzern hat zwar einen Rückgang bei der Kupfererzeugung verzeichnet. Bei den übrigen Rohstoffen sieht sich die BHP Billiton im Plan. Im Gefolge ging es für Fortescue Metals Group um 4,8 Prozent nach oben. Am neigter der Dollar, auch gestützt von guten US-Konjunkturdaten des Vortages, weiterhin zur Stärke. Mit der positiven Entwicklung an den Aktienmärkten verlor der Goldpreis etwas an Glanz. Wieder abwärts ging es mit den Ölpreisen. Die Investoren wägen weiterhin ab zwischen den beschlossenen Förderkürzungen der Opec und der steigenden Zahl an Förderstellen in den USA, so ein Teilnehmer.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Gerry Weber mit Gewinneinbruch - Aktie unter Druck

Der Modekonzern Gerry Weber hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/16 wie erwartet deutlich weniger verdient und einen zurückhaltenden Ausblick für das neue Jahr gegeben. Für die laufende Umstrukturierung seien zusätzlich Millionenbelastungen zu erwarten, warnte das Unternehmen. Anleger reagieren mit Verkäufen, die Aktie von Gerry Weber verliert im Nachmittagshandel 5 Prozent auf 10,84 Euro.

Datagroup erhöht nach Rekordergebnis Dividende - Aktie steigt

Der IT-Dienstleister Datagroup wird nach einem Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2015/2016 seine Dividende von 25 auf 30 Cent je Aktie erhöhen. Die Aktie reagierte mit einem rund 3-prozentigen Plus auf die Ergebniszahlen.

LBBW begibt US-Dollar-Pfandbrief über 750 Millionen US-Dollar

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat einen Pfandbrief im Volumen von 750 Millionen US-Dollar begeben. Die Emission ist die größte in diesem Marktsegment seit gut zwei Jahren, teilte die LBBW mit. Das Orderburch sei deutlich und schnell überzeichnet gewesen.

Kinderserienproduzent Studio 100 will deutsche m4e übernehmen

Der belgische Produzent von Kinderfernsehserien Studio 100 übernimmt die Mehrheit an dem deutschen Medienunternehmen m4e. Die Gründungs- und Hauptaktionäre der m4e AG, die zusammen 68 Prozent an m4e halten, veräußern sämliche von ihnen gehaltene Aktien an Studio 100, wie die m4e AG mitteilte. Das Bundeskartellamt muss der Transaktion noch zustimmen.

Phoenix Solar erhält Großauftrag von den Philippinen - Aktie zieht an

Das Photovoltaik-Systemhaus Phoenix Solar hat einen Großauftrag von den Philippinen über vier kommerziell genutzte Photovoltaik-Anlagen von der Robinsons Land Corporation (RLC) erhalten, dem weitere folgen könnten. Der Aktie von Phoenix Solar hat dies Auftrieb gegeben. Nachdem sie zwischenzeitlich sogar um rund 8 Prozent im Plus war, liegt sie aktuell 3,7 Prozent fester bei 2,96 Euro.

Abbott Labs steigert Umsatz und Gewinn

Der US-Pharmakonzern Abbott Laboratories hat im vierten Quartal dank guter Geschäfte in der Labordiagnostiksparte den Umsatz und Gewinn gesteigert. Das Nettoergebnis erhöhte das Unternehmen auf 798 Millionen nach 767 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Je Aktie liegt der Gewinn bei 0,53 (Vorjahr 0,51) Dollar, wie Abbott mitteilte.

Boeing erfreut mit Cashflow-Ausblick - Umsatzprognose enttäuscht

Der Flugzeughersteller Boeing hat im Schlussquartal zwar besser abgeschnitten als erwartet, allerdings einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Der weltgrößte Luftfahrtkonzern rechnet im laufenden Jahr mit einem Umsatzrückgang. Der Cashflow, aus dem Aktienrückkäufe und Dividenden bezahlt werden, lag zum Jahresende ebenfalls über den Erwartungen der Analysten. Das lässt die Boeing-Aktie um 4,6 Prozent steigen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 25, 2017 12:35 ET (17:35 GMT)

Rosneft will mit BP russisches Gas nach Europa liefern

Der russische Ölriese Rosneft will mit dem britischen Energiekonzern BP russisches Gas nach Europa liefern und greift damit das Monopol von Gazprom an. Rosneft und BP hätten bereits eine Absichtserklärung über jährliche Lieferungen von 7 bis 20 Milliarden Kubikmeter Gas auf den europäischen Markt unterzeichnet, sagte ein Verantwortlicher des britischen Konzerns.

United Technologies erfüllt Markterwartung

United Technologies hat die Erwartung der Analysten im jüngsten Quartal erfüllt. Für das laufende Jahr bekräftigte das Unternehmen seine Prognose und kündigte an, eigene Aktien für 3,5 Milliarden Dollar erwerben zu wollen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2017 12:35 ET (17:35 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.