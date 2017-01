Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Keine Einigung über Nachtragshaushalt

Vor dem Hintergrund des koalitionsinternen Streits über die Verwendung des Milliarden-Überschusses 2016 hat sich der Haushaltsausschuss des Bundestages nicht auf einen gemeinsamen Beschluss zum Nachtragshaushalt einigen können. Vertreter der Koalition führten weiteren Beratungsbedarf als Begründung an, wie der Bundestag mitteilte. Wie Dow Jones Newswires aus Fraktionskreisen erfuhr, soll der Nachtragshaushalt 2016 trotzdem am Donnerstag wie geplant im Parlament beraten werden.

Gabriel will Trumps Protektionismus Wende nach Asien entgegensetzen

Noch SPD-Chef Sigmar Gabriel (SPD) will den Protektionismus von US-Präsident Donald Trump mit der stärkeren Hinwendung Deutschlands und Europas nach Asien kontern. Es gelte China, Indien und den asiatischen Ländern zu signalisieren, "wir wollen nicht auf diesen Kurs (der Abschottung)", sagte Gabriel bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts.

Schäuble sagt Mitte Februar zu Cum/Ex-Skandal aus

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) soll am Donnerstag, den 16. Februar im Untersuchungsausschuss über die zweifelhaften "Cum/Ex"-Dividendengeschäfte aussagen. Das kündigte der Grünen-Finanzexperte Gerhard Schick an. Zuvor will der Ausschuss bereits am Montag, den 13. Februar Schäubles Amtsvorgänger Peer Steinbrück (SPD) zu den Geschäften mit Dividendenstripping anhören.

Schulz: SPD hat den Führungsanspruch in diesem Land

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat am Tag nach der Kür den Anspruch seiner Partei auf den Posten des Regierungschefs unterstrichen. "Die SPD hat den Anspruch, dieses Land zu führen als die führende Partei", sagte Schulz nach einer Sondersitzung der SPD-Fraktion. In Zeiten einer auseinanderdriftenden Gesellschaft sei die SPD der "Schutzwall" gegen die Feinde der Demokratie, zu denen Schulz ausdrücklich die AfD zählte.

Deutschland reagiert scharf auf Siedlungsbau-Politik Israels

Die Bundesregierung hat mit ungewohnt scharfer Kritik auf die Ankündigung der seit Jahren größten Siedlungserweiterung durch die israelische Regierung reagiert. Die Maßnahme gehe "sowohl in ihrer Größenordnung als auch in ihrer politischen Bedeutung über das hinaus, was wir dazu in den letzten Monaten gesehen haben", erklärte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer.

Brüssel für Verlängerung von Schengen-Grenzkontrollen um drei Monate

Die EU-Kommission will Deutschland und anderen Schengen-Ländern erlauben, die wegen der Flüchtlingskrise eingeführten Grenzkontrollen um weitere drei Monate bis Mitte Mai zu verlängern. "Trotz einer allmählichen Stabilisierung der Lage" sei der Zeitpunkt für eine Rückkehr zur Reisefreiheit in Europa noch nicht gekommen, erklärte die Behörde.

Karlsruhe stellt kritische Fragen zum Tarifeinheitsgesetz

Mit kritischen Fragen an die Bundesregierung hat das Bundesverfassungsgericht die Prüfung des umstrittenen Tarifeinheitsgesetzes fortgesetzt. Am zweiten Verhandlungstag prüfte das Gericht, inwieweit das Gesetz in die Tarifautonomie der Gewerkschaften eingreift: Demnach gilt bei konkurrierenden Tarifverträgen zweier Gewerkschaften in einem Betrieb nur der Vertrag der mitgliederstärksten Gewerkschaft.

Weidmann und Schäuble sehen in Digitalisierung Chancen wie Risiken

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat entscheidende Veränderungen durch die Digitalisierung des Finanzsektors vorausgesagt, zugleich aber auch auf Risiken der Entwicklung hingewiesen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) riet bei einer Konferenz zu dem Thema in Wiesbaden dazu, vor allem "die Möglichkeiten" zu sehen, und forderte einen internationalen Standard.

IT/Verfassungsgericht erklärt Wahlrecht teilweise für ungültig

Das italienisches Verfassungsgericht hat das umstrittene Wahlrecht teilweise für ungültig erklärt, was den Weg für vorgezogene Neuwahlen ebnen könnte. Das Gericht tastete zwar den Großteil des Wahlrechts nicht an, erklärte aber einzelne Punkte für ungültig. Unter anderem darf die Wahl nicht in zwei Runden stattfinden, sondern muss in einem Durchgang vollzogen werden, entschieden die Richter.

Fillons Ehefrau beschäftigt die französische Justiz

Der französische Präsidentschaftskandidat François Fillon gerät immer stärker unter Druck. Nach Enthüllungen über eine mögliche Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau hat die nationale Finanzstaatsanwaltschaft vorläufige Ermittlungen eingeleitet. Fillon selbst nannte die Vorwürfe "Stinkbomben" im Wahlkampf. Politiker aus Regierung und Opposition forderten Aufklärung.

Trump will angeblichen Wahlbetrug untersuchen lassen

US-Präsident Donald Trump will eine Untersuchung des angeblichen massiven Betrugs bei der US-Wahl im November anordnen. Dies kündigte er im Kurzbotschaftendienst Twitter an. Trump hatte in den vergangenen Tagen seinen Vorwurf erneuert, bei der Wahl habe es millionenfachen Wahlbetrug zu seinen Ungunsten gegeben.

Belgiens Geschäftsklima leicht aufgehellt

Das belgische Geschäftsklima hat sich im Januar erneut leicht aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 0,7 Punkte auf plus 0,5 Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf plus 0,3 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 0,2 notiert hatte.

Eurozone hofft vor März auf Klarheit über IWF-Teilnahme an Athens Hilfsprogramm

Die Eurozone hofft vor März auf Klarheit über die Teilnahme des Internationalen Währungsfonds (IWF) am Hilfsprogramm für Griechenland. "Im März beginnt eine sehr lange politische Saison", sagte ein hochrangiger Vertreter der Eurozone mit Blick auf die Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland. Deshalb sei der Februar "realistischerweise der Zeitpunkt, bis zu dem politische Vereinbarungen gebraucht werden."

US-Rohöllagerbestände legen erneut stärker als erwartet zu

Der Aufbau der Rohöllagerbestände in den USA hat sich in der Woche zum 20. Januar erneut stärker als erwartet fortgesetzt. Es ist der dritte Anstieg in Folge. Die Lagerbestände stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,84 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche.

Russische Medienaufsicht ordnet Sperrung von Videoplattform Dailymotion an

Die Videoplattform Dailymotion dürfte in Russland bald offline sein. Die Behörden hätten die Sperrung angeordnet, weil Urheberrechte des TV-Senders Piatniza verletzt worden seien, teilte der Senderinhaber Gazprom Media mit. Ein Sprecher der Medienaufsicht sagte der Tageszeitung Wedomosti, die Sperrung könne im Laufe der Woche erfolgen.

