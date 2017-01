Die in die Jahre gekommene "Gorch Fock" soll nach Informationen aus dem Bundestag repariert werden und noch bis 2032 der Marine als Segelschulschiff dienen. Anschließend soll das Schiff durch einen Neubau ersetzt werden.

Das in die Jahre gekommene Segelschulschiff "Gorch Fock" soll mit Millionenaufwand instandgesetzt werden und noch bis 2032 der Deutschen Marine zur Verfügung stehen. Dies sehe eine Vorlage vor, die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) auf dem Tisch liege, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Ingo Gädechens am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Parallel solle der Neubau eines Segelschulschiffes geplant werden, damit es 2032 einen nahtlosen Schiffswechsel gebe.

"Es fehlt aber noch der grüne Haken der Ministerin unter der Vorlage", sagte Gädechens. Von der Leyen wolle die Marine-Obleute des Verteidigungsausschusses am Donnerstagabend über ihre Entscheidung unterrichten. Gädechens ist Marine-Obmann der CDU. Zuvor hatte der Hörfunksender NDR 90,3 über die Entscheidung in Berlin berichtet. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ich möchte diese Meldung nicht kommentieren." Er wiederholte seine Ankündigung vom Vortag, noch in dieser Woche werde eine Entscheidung fallen. Nach deutlich gestiegenen Reparaturkosten von heute 35 Millionen Euro war über eine Stilllegung des Schiffes und einen Neubau diskutiert worden.

Seit fast 60 Jahren gleitet die

