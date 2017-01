Mannheimer Morgen über die Regeln für autonomes Fahren Überschrift: Mut ist gefragt Die Einführung neuer Technologien ist immer wieder mal mit Risiken verbunden. Doch nicht alle Situationen lassen sich im Labor oder in anderweitigen geschlossenen Kreisläufen simulieren. Die Wahrheit liegt im Alltagsgebrauch der Technik. Das ist auch beim autonomen Fahren so. Wenn Autos und Lkw irgendwann einmal ohne menschlichen Einfluss von A nach B fahren sollen, muss die Praxistauglichkeit der Roboter umfassend getestet werden. Bisher gab es dafür keinen ausreichenden gesetzlichen Rahmen. Das ändert die Bundesregierung nun. Den Mut dazu muss sie aufbringen, denn die Technologie verspricht den Herstellern auch in Zukunft gute Geschäftsmöglichkeiten, der Gesellschaft den Erhalt von Arbeitsplätzen und den Verkehrsteilnehmern sinkende Unfallzahlen. Doch der nötige Mut ist nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen prangt die Frage, wer die verbleibenden Risiken trägt. In diesem Fall muss man leider feststellen, dass die Autofahrer für Haftungsgefahren über Gebühr in Anspruch genommen werden. Man muss kein Prophet sein, um Streitfälle über die Haftung bei Unfällen mit selbstfahrenden Autos vorherzusagen. Im Bereich zwischen einem klaren technischen Versagen des Systems und einem eindeutigen Fehlverhalten des Fahrers begnügt sich der Verkehrsminister mit unscharfen Formulierungen wie dem Wörtchen âEURzunverzüglich'. Was solche schwammigen Formulierungen in der späteren Rechtspraxis bedeuten, werden erst die Fälle klären, die einmal vor Gericht landen. Mit dieser Unsicherheit sollen die Autofahrer sich nun auf Roboter wenigstens teilweise verlassen. Das ist unbefriedigend. Besser wäre eine klare Regelung, die eine weitgehende Haftung für denjenigen beinhaltet, der das größte Interesse an der Einführung der Fahrautomaten hat - die Industrie. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2017 13:26 ET (18:26 GMT)