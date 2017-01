Berlin (ots) - Der ehemalige CDU-Staatssekretär Michael Büge koordiniert den Bundestagswahlkampf der AfD. Das bestätigte er dem "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Büge arbeitete von 2011 bis 2013 in Berlin als Sozialstaatssekretär unter dem damaligen CDU-Senator Mario Czaja. Medial stand er seit 2012 wegen seiner Mitgliedschaft in der als rechtsgerichtet geltenden Burschenschaft "Gothia" in der Kritik. Weil er diese nicht verlassen wollte, hatte Czaja die Entlassung Büges als Staatssekretär veranlasst. Anschließend wurde Büge Geschäftsführer der Berliner Bürgerhilfe, die sich unter anderem für Obdachlose engagiert. Aus der CDU trat er vergangenes Jahr aus und begann, Gespräche mit der AfD zu führen.



http://www.tagesspiegel.de/politik/michael-buege-ex-cdu-staatssekr etaer-managt-afd-wahlkampf/19304296.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de