Führender Anbieter von MDR-Services plant europäische SOC-Eröffnung

Proficio, ein preisgekrönter Anbieter von MDR-Services (Managed Detection and Response), gibt Pläne zur Ausweitung seiner internationalen Präsenz durch die Einführung seiner ProSOC Serie von Cybersicherheitsdienstleistungen auf dem europäischen Markt bekannt. Proficio plant darüber hinaus die Errichtung eines European Security Operations Centre (SOC) in der Region, um Unternehmen in Europa zu unterstützen, den zunehmenden Anforderungen einer immer komplexeren Cybersicherheitslandschaft gerecht zu werden.

Proficio ist einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von Managed Security Services in Nordamerika und verzeichnete einen mehr als 100%igen jährlichen Umsatzzuwachs für seinen ProSOC Service im Verlauf der letzten drei Jahre. Das Unternehmen hat in Nordamerika und der asiatisch-pazifischen Region einen signifikanten Kundenstamm aufgebaut und gehörte zu den ersten MSSPs, die in der Lage waren, MDR-Services der nächsten Generation anzubieten.

"Während die Unternehmen höhere Beträge für Sicherheits-Produkte und -Tools ausgeben, erhöht sich die Zahl der Datenschutzverletzungen weiterhin mit ungebrochener Geschwindigkeit", so Tim McElwee, Mitbegründer, President und Chairman des Board von Proficio. "Organisationen müssen kritische Ereignisse exakt bestimmen und ihre Reaktionen in Bezug auf Angriffe und verdächtige Verhaltensweisen automatisieren, um Bedrohungen einzudämmen und zu beheben, bevor sie eine Beeinträchtigung der Datensicherheit nach sich ziehen können. Unsere Managed Security Services nutzen hochmoderne Analyseverfahren, Bedrohungserkenntnisse und konzertierte Bekämpfungsmaßnahmen, um einen beispiellosen Schutz vor Cyberkriminalität zu gewährleisten."

Proficio reagiert auf die Notwendigkeit, die Vorfallsreaktion zu verbessern und moderne Angriffe frühzeitig zu erkennen, wobei diese Verfahren nicht nur auf der Umgehung der Verteidigung am Perimeter beruhen, unabhängig davon, ob sich die Daten und Anwendungen in einem herkömmlichen Datenzentrum oder in der Cloud befinden. Laut Gartner werden im Jahr 2020 15% der mittelständischen Unternehmen von Services wie MDR Gebrauch machen. Dies entspricht einer deutlichen Steigerung gegenüber einer Nutzung von zuletzt weniger als einem Prozent.*

Proficio hat in jüngster Vergangenheit erhebliche Mittel im Rahmen einer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Kayne Anderson Capital Advisors, LP aufgenommen. Proficio wird diese Investition verwenden, um seine internationale Präsenz auszuweiten und neue Cybersicherheits-Plattformen und -Serviceleistungen einzuführen.

"Wir sind von den Wachstumszahlen, der Kundenakzeptanz und den innovativen MDR-Services von Proficio sehr beeindruckt", so Nate Locke, Wachstumspartner der Private Equity Group Kayne Anderson Capital Advisors. Er wird im Rahmen dieser Finanzierungsrunde dem Board von Proficio angehören. "Proficio verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihren IT-Sicherheitsanforderungen und Compliance-Zielen gerecht werden, indem das Unternehmen die fortgeschrittensten Cybersicherheitslösungen bereitstellt, ohne den zusätzlichen Aufwand, eine ausgereifte Software erwerben oder ein Security Operations Centre 24 Stunden am Tag und an 7 Tagen in der Woche selbst betreiben zu müssen."

*Gartner, Market Guide for Managed Detection and Response Services, Mai 2016

Contacts:

Cohesive

Greg Halse

Tel.: +44(0)1291 626200

gregh@wearecohesive.com