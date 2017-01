Von Markus Klausen

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum auf dem internationalen Automarkt wird sich im laufenden Jahr abkühlen. Der Verband der Automobilindustrie VDA rechnet 2017 mit einem Zuwachs des Pkw-Weltmarktes von 3 Prozent auf knapp 85 Millionen Fahrzeuge. Das sei aber insgesamt betrachtet "erfreulich", sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann während des Neujahrsempfangs in Berlin. Vergangenes Jahr lag der Zuwachs noch bei 6 Prozent. In der Debatte um Strafzölle in den USA warnte Wissmann vor den Folgen solcher Maßnahmen.

"Mit dem Aufbau von Zöllen oder Importsteuern würden sich die USA langfristig ins eigene Fleisch schneiden", erklärte Wissmann am Mittwochabend. Protektionismus habe noch nie dauerhaft ein wirtschaftliches Problem auf der Welt gelöst. Für die deutschen Automobilhersteller seien die USA der zweitgrößte Exportmarkt und ein wichtiger Produktionsstandort, von dem aus der Weltmarkt beliefert werde.

Deutsche Hersteller wichtige Exporteure in USA

"In den vergangenen sieben Jahren haben wir unsere Light-Vehicles-Produktion dort auf 850.000 Einheiten vervierfacht", so Wissmann laut Redetext. Mehr als die Hälfte der Fahrzeuge, die die deutschen Hersteller in den USA fertigten, würden exportiert. "Das zeigt: Die USA ihrerseits sind eng verflochten mit der Welt und können kein Interesse daran haben, dass wir gegenseitig in protektionistische Tendenzen verfallen."

Der neue US-Präsident Donald Trump hatte BMW und anderen deutschen Herstellern jüngst mit Strafzöllen von bis zu 35 Prozent gedroht, wenn sie Fabriken in Mexiko statt in USA errichten und ihre Fahrzeuge von dort in die USA exportieren wollen. Bislang zahlen sie wegen des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta darauf keine Importzölle.

Großbritannien bereitet Sorgen

Neben den Entwicklungen in den USA bereitet auch Großbritannien Sorgen. Als wichtigstes Exportland für die deutsche Autobranche berge der angekündigte "hard brexit" erhebliche Risiken, erklärte Wissmann. "Aus Sicht der deutschen Automobilindustrie muss alles getan werden, um den bislang ungehinderten Waren- und Dienstleistungsverkehr zwischen Großbritannien und den anderen EU-Ländern auch künftig zu ermöglichen", forderte der VDA-Präsident.

Der Verband legte zudem ein an die Politik adressiertes Strategiepapier mit zehn Punkten vor, das Themen wie Elektromobilität, Digitalisierung oder Ladeinfrastruktur beinhaltet. Die Strategie werde nur dann erfolgreich sein, so der VDA, wenn die Politik den Weg dazu ebnet und ihn nicht blockiere. Es sei ein "vernünftiger Ausgleich" zwischen Klima- und Industriepolitik notwendig. "Ein Verbot des Verbrenners zählt nicht dazu, ebenso wenig eine 'Quotenregelung' für Elektroautos, wie sie die Bundesumweltministerin fordert", so Wissmann.

