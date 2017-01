LoRa Alliance All Members' Meeting: Actility, Branchenführer im Bereich Low Power Wide Area Networks (LPWAN), und Abeeway, Spezialist für Geolokalisierungssysteme, geben heute ihre Partnerschaft bekannt, um eine flexible Lokalisierungslösung für das IoT zu entwickeln und zu vermarkten, welche die Präzision des GPS mit dem niedrigen Energieverbrauch, der großen Reichweite und den niedrigen Kosten von LPWA-Netzwerken kombiniert, die von der ThingPark-IoT-Platform von Actility ermöglicht werden.

"Geolokalisierung und Objektverfolgung könnten angesichts des hohen Interesses, das wir an unserem Lokalisierungs-Dienstleistungsportfolio feststellen, möglicherweise der größte Anwendungsfall für das Internet der Ding sein", erläuterte CEO Mike Mulica von Actility. "Dies vereint wahrhaftig das Beste aus beiden Welten. Durch die Zusammenarbeit mit Abeeway werden wir in der Lage sein, eine erstklassige Geolokalisierungstechnologie bereitzustellen, welche die netzwerkbasierte Lokalisierungsfunktion unserer ThingPark-Plattform mit dem gerätebasierten GPS für hohe Präzision bedarfsgerecht kombiniert."

"Das schnelle Wachstum von öffentlichen LPWAN-Netzwerken läutet ein neues Zeitalter für LoRa-Anwendungen wie Objektverfolgung und Geolokalisierungsdienste ein", so CEO Florian Sforza von Abeeway. "Abeeway war ein Vorreiter bei der Entwicklung von multimodalen Trackern für LoRa-Netzwerke, um die dynamische Optimierung des Ausgleichs zwischen Leistungs- und Positionsgenauigkeit zu ermöglichen. Die enge Zusammenarbeit mit Actility und die Integration unserer Lösung in die ThingPark-Plattform des Unternehmens ermöglichen eine rasche Bereitstellung von Geolokalisierungsanwendungen für Endbenutzer."

Abeeway, ein Verkäufer von ThingPark Market, ist führend bei Tracking-Geräten basierend auf LoRaWAN. Das Unternehmen bietet bedarfsgerechte Geolokalisierung, Bewegungswarnungen oder Geofencing. Diese Tracker bestimmen anhand von GPS-Signalen ihren Standort, jedoch auch energieeffiziente LoRaWAN-Kommunikation, um diesen Standort an Tracking-Anwendungen zu übermitteln. Verglichen mit Trackern, die Mobilfunknetze nutzen, bieten diese eine weitaus längere Akkulaufzeit. Die bahnbrechende Technologie, die nun von Actility und Abeeway entwickelt wird, geht jedoch noch weiter. Mit der innovativen AGPS-Technologie, die speziell für LoRaWAN optimiert ist, sind weniger Satelliten für eine Fehlerbehebung erforderlich und sie reduziert die GPS-Verbindungszeit auf wenige Sekunden. Die für die Signalerfassung und -verarbeitung erforderlich Zeit ist reduziert: Diese Kombination führt zu einer erheblichen Steigerung der Akkulaufzeit gegenüber bestehender GPS-Lokalisierungstechnologie.

Nicht nur die Lokalisierungstechnologie wird integriert. Der Lokalisierungsdienst wird über eine einzige ThingPark X API verfügbar sein, die, kombiniert mit der bidirektionalen Funktion der LoRaWAN-Verbindung, Entwickler in die Lage versetzt, die Geolokalisierung entsprechend den Anforderungen ihrer Anwendung zu verwalten. So kann die Anwendung beispielsweise in einem Objektverfolgungs- und Diebstahlschutzszenario netzwerkbasierte Lokalisierung bei geringem Energieverbrauch nutzen, um ein Fahrzeug geographisch einzugrenzen ("Geofence"), wobei nur dann eine Warnung ausgegeben wird, wenn es einen definierten Bereich überschreitet. Wenn das Fahrzeug den Geofence jedoch durchbricht, kann die Anwendung regelmäßige, GPS-basierte Lokalisierungsaktualisierungen anfordern, damit das Fahrzeug in Echtzeit aufgespürt und wiedererlangt werden kann.

Die Kombination aus LoRa-Netzwerk-Lokalisierung und GPS ist der erste Schritte in Richtung wahrhaft multimodaler Abeeway-Tracker, die zudem WLAN-Netzerkennung und Bluetooth-Beacon-Technologie vereinen, um eine präzise Lokalisierung in Gebäuden zu ermöglichen. All diese Funktionen werden integriert und über eine einzige, leistungsstarke Lokalisierungs-API zugänglich sein, die über die Plattform ThingPark X bereitgestellt wird. Diese ist zudem in der Lage, Daten an Cloudplattformen der Kunden wie IBM Watson, Microsoft Azure und AWS zu übertragen.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Abeeway, um Wegbereiter der nächsten Entwicklungsstufe der IoT-Technologie zu sein", sagte CEO Mike Mulica von Actility. "Wir glauben, dass diese Funktion neue Maßstäbe für viele Branchen setzt, darunter Logistik, Supply Chain Management, Präzisionslandwirtschaft, Versorgungswerke und Bergbau. Es ist eine ‚Killer App' für das industrielle IoT."

Über Abeeway

Abeeway ist ein führendes Unternehmen bei Geolokalisierungslösungen für LPWAN-Netzwerke. Abeeway hat zahlreiche Geolokalisierungslösungen für den Sicherheits-, Objektverfolgungs- und Logistikmarkt entwickelt. Das Unternehmen verfügt über patentiertes optimiertes GPS für Niedrigenergie-Netzwerke, womit eine gute Präzisions-Geolokalisierung bei äußerst niedrigem Stromverbrauch ermöglicht wird. Abeeway hat zudem die Geolokalisierung durch einen multimodalen Tracker für Innenräume und Geolokalisierungstechniken für kurze Entfernungen erweitert.

Über Actility und ThingPark™

Actility ist Branchenführer im Bereich großer Infrastrukturen, bei denen LPWA (Low Power Wide Area) zum Einsatz kommt, und Erfinder der ThingPark-IoT-Lösungsplattform. ThingPark ist eine IoT-Plattform auf Carrier-Niveau, mit der Dienstanbieter ihre IoT-Strategie und ihre Markteinführungen beschleunigen können. Mit ThingPark Wireless lassen sich weitreichende Netzwerke für Low-Power-Sensoren und -Geräte realisieren. ThingPark Mash-up stellt IoT-Protokoll- und Datenmediationsdienste bereit, über die sich Web-Anwendungen nahtlos mit Datenströmen verbinden können, die von einem riesigen Spektrum unterschiedlicher Sensoren geliefert werden. ThingPark Marketplace befindet sich inmitten eines Ökosystems aus zertifizierten IoT-Geräten, Konnektivität und Anwendungspartnern. Actility ist Gründungsmitglied der LoRa Alliance. (http://www.thingpark.com/en)

