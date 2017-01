Von Emily Glazer und Justin Baer

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Großbank JP Morgan hat einen prestigeträchtigen Auftrag beim Vermögensverwalter Blackrock ergattert. JP Morgan wird künftig Vermögenswerte im Wert von über 1 Billion US-Dollar für Blackrock verwalten. Die beiden US-Unternehmen erklärten am Mittwoch, dass JP Morgan rund zwei Jahre benötigen werde, um die Assets in die eigene Plattform zu überführen. Bisher fungierte der US-Rivale State Street als Depotbank für diese Blackrock-Assets.

Das klassische Depotgeschäft, bei dem Banken Assets verwahren, verwalten sowie Empfehlungen für Vermögensverwalter und andere Kunden vornehmen, ist eines der Geschäftsfelder, das bei JP Morgan wächst. Mit dem Deal dürfte sich die US-Bank nicht nur viele Millionen Dollar an Gebühren sichern. JP Morgan steigt damit in den USA auch zur Nummer zwei in dem Geschäft auf. Nur die Bank of New York dürfte mit verwalteten Vermögenswerten von 28 Billionen Dollar vor JP Morgan liegen, sagte ein Informant. Die Bank of New York Corp nennt das Volumen nicht öffentlich.

JP Morgan verwaltete zuletzt Vermögenswerte über etwa 20,5 Billionen Dollar. Blackrock begründete den Wechsel zu JP Morgan laut State Street mit einer stärkeren Diversifizierung. Der Vermögensverwalter bleibe aber Kunde bei State Street.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2017 14:16 ET (19:16 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.