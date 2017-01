Sängerin Lena Meyer-Landrut will zwar künftig ihren Freund auch zu Veranstaltungen mitnehmen, aber dennoch weiter nicht alles aus ihrem Leben erzählen: "Das bedeutet trotzdem nicht, dass ich zu einer Person mutiere, die jetzt ein ganz öffentliches Leben lebt und eine Realityshow dreht. Obwohl ich ein Kardashians-Fan bin", sagte sie der Zeitschrift "Grazia".

Ihre Zukunft stellt sich die Sängerin folgendermaßen vor: "Kinder zu haben fände ich toll. Es wäre auch schön, ein halbes Jahr in der Sonne in L.A. oder so zu leben und ein halbes Jahr hier in Deutschland zu sein. Aber vielleicht mache ich das auch schon bald."