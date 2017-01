Die Lufthansa schottet den deutschen Markt nach Ansicht von Ryanair-Chef Michael O'Leary durch das Mietgeschäft mit Air Berlin ab. Seinem Unmut darüber machte Ryanair auch gegenüber dem Bundeskartellamt Luft.

Die Lufthansa schottet den deutschen Markt nach Ansicht von Ryanair-Chef Michael O'Leary durch das Mietgeschäft mit Air Berlin ab. "Es ist ein Witz", sagt O'Leary am Mittwoch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Lufthansa zerschlägt Air Berlin unter dem Feigenblatt eines Miet-Deals und kauft so ihren einzigen einheimischen Rivalen." Der Marktanteil der Kranich-Linie steige damit auf 63 Prozent.

Die Kritik des europäischen Billigflugmarktführers bezieht sich auf die im Herbst von der Lufthansa eingefädelte Anmietung von 38 Jets samt Crews von Air Berlin. Seinem Unmut über das Geschäft machte Ryanair auch gegenüber dem Bundeskartellamt Luft. Dort wird der Vertrag noch bis Ende des Monats auf negative Folgen für den Wettbewerb geprüft.

