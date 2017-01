Halle (ots) - Das Unternehmen muss entscheiden, mit welchen Produkten es profitabel wirtschaften kann. Schon jetzt lässt sich sagen, dass wohl nicht alle 500 Stellen erhalten bleiben. Am Ende wird die Firma auch auf Geld eines weiteren Investors angewiesen sein. Am besten einer aus der Branche, der Erfahrung mitbringt. Fazit: Der Mifa steht ein strapaziöser Weg bevor.



