Halle (ots) - In diesem Sinne signalisieren die jüngsten Razzien in mehreren deutschen Städten eine neue Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden gegenüber einem zunehmend gewaltbereiten Umfeld. Allzu lange galten die sogenannten Reichsbürger und deren Adepten als krude Verschwörer und wurden in ihrer ideologischen Rückwärtsgewandtheit eher als kulturelle Marotte wahrgenommen. Längst aber ist klar: Es ist bitterer Ernst.



