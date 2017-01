Regensburg (ots) - Das Modell "kaufen statt mieten" kann für den einen oder anderen tatsächlich attraktiv sein. Wer etwa kein Geld hat für ein neues Smartphone, mietet es. Billiger wird damit aber nichts - wenn man die Gesamtkosten zusammenrechnet. Und: Am Ende ist das Modell nichts anderes als der nächste Schritt einer überzogen beschleunigten Marktentwicklung. Nach dem nächsten Facelift/Update/Versionswechsel ist das neue Gerät vermeintlich alt. Dass am Ende nur ein minimaler Unterschied das Neue vom Alten trennt: egal. Dass das die Verbraucher unter Druck setzt: geschenkt. Ebenso wie die Tatsache, dass unser Konsumverhalten fatale Auswirkungen auf die ganze Welt hat. Denn irgendwo muss ja produziert werden. Möglichst billig.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de