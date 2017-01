Regensburg (ots) - Die USA machen dicht. Überraschen sollte das niemanden, der die "Bau die Mauer"-Rufe während des Wahlkampfs gehört hat. Der neue Präsident macht die Hetze gegen Mexikaner und Muslime in atemberaubenden Tempo zur Staatsräson. "Lady Liberty" dürfte sich angesichts des Frontalangriffs auf die Seele Amerikas die Augen aus dem Kopf heulen. Ein Land, dessen Wohlstand auf Einwanderern gründet und dessen Freiheit für so viele Menschen eine Hoffnung war, mauert sich ein. Der Grenzwall wird zum Symbol einer Präsidentschaft, die "America First" als ihr Motto verkündet hat. Kalt, abweisend, egoistisch. Dabei ist die Mauer so illusionär wie ihr Auftraggeber, der sich um Fakten wenig schert. Sonst wüsste Donald Trump, dass schon seit Jahren mehr Menschen zurück nach Mexiko gehen, als von dort kommen. Trump macht Amerika so garantiert nicht großartig, sondern durch und durch unamerikanisch.



