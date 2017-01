"Best Latin America Emerging Markets Fund 3 Years" (bester lateinamerikanischer Emerging Markets-Fonds) laut Acquisition International und "Most Innvative Hedge Fund Investor of the Year 2016" (innovativster Hedgefonds-Investor des Jahres 2016) gemäß Wealth Finance

Der Adar Macro Investment-Fonds von Adar Capital Partners (ACP) erzielte im Jahr 2016 eine Rendite von 33,5% und erhält Anfang 2017 zwei weitere internationale Awards: "Best Latin America Emerging Markets Fund 3 Years" (bester lateinamerikanischer Emerging Markets-Fonds) dem digitalen Magazin Acquisition International zufolge und "Most Innovative Hedge Fund of the Year 2016" (innovativster Hedgefonds des Jahres 2016) gemäß der Fachzeitschrift Wealth Finance.

Der von Adar Capital Partners verwaltete Adar Macro Fonds hat ebenfalls seit seiner Einführung im August 2013 eine kumulierte Rendite von 54,04% erzielt, indem er seinen Weg als einer der rentabelsten Fonds weltweit fortführen konnte. In diesem Jahr wird Adar Macro sein Investorenportfolio voraussichtlich erweitern und von gegenwärtig 850 Millionen US-Dollar auf eine Milliarde US-Dollar wachsen.

Laut Zev Marynberg, President und CIO von Adar Capital Partners, "... ist einer der Schlüssel für unseren Erfolg die Priorität, die wir der Fundamentalanalyse jeder Investition ausgewählter Positionen einräumen, sowie ein hohes Maß an Geduld. Unsere Strategie ist die Kombination von festem Einkommen, Beteiligungen, Derivaten, Devisen und öffentlichen Anleihen sowie die besondere Aufmerksamkeit, die wir der Volatilität von Kapitalströmen, der Inflation, der Liquidität des Systems und unseren eigenen Investitionen zukommen lassen."

Mit einer mehr als 25-jährigen Erfahrung auf unterschiedlichen Märkten konzentrieren sich gegenwärtig 70% der Investitionen von Adar Capital Partners auf Lateinamerika und 30% auf Europa. ACP verfolgt aufmerksam die wirtschaftlichen Entwicklungen in Lateinamerika, einer Region mit keinem allzu hohen Kapital-Leverage in der die Mehrzahl der Anteilseigner aus staatlichen Unternehmen stammt und deren Unternehmen 40% des gegenwärtigen Portfolios repräsentieren.

Über Adar Capital Partners

Adar Capital Partners Ltd. wurde im Jahr 2011 gegründet und steht institutionellen Anlegern, Family Offices sowie Private-Equity-Funds vorwiegend in Lateinamerika und Europa mit Anlageberatungen zur Seite. Das Unternehmen verwaltet gegenwärtig Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 1,3 Milliarden US-Dollar und sein Adar Macro Fonds hat inzwischen die Schwelle von 850 Millionen US-Dollar überschritten. Bloomberg Ticker: ADARMAA KY. http://www.adarcapitalpartners.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170125006255/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter

Newsline

Miguel Ramos

mramos@newsline-pr.com