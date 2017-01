Düsseldorf (ots) - Das Russland von Wladimir Putin, das ist der Welt ja nicht verborgen geblieben, setzt auf Traditionen. In bewusster Abgrenzung vom angeblich verderbten Westen werden althergebrachte Werte wieder ganz hochgehalten: Familie, Glaube, Vaterland. Leider mit unschönen Begleiterscheinungen. So wird der Patriotismus missbraucht, um einen neuen Imperialismus zu befeuern. Die russisch-orthodoxe Kirche nimmt ihrerseits wie selbstverständlich das Deutungsmonopol über das Gewissen der Menschen in Anspruch. Und in der Familie darf wieder der Patriarch unumschränkt herrschen. So wie im Kreml ja auch. Es passt daher leider ins Bild, dass sich das russische Parlament jetzt anschickt, häusliche Gewalt zu entkriminalisieren. Wohlgemerkt auch schwere Prügel und Misshandlungen; es geht hier nicht allein um den berühmten Klaps auf den Po. Sofern ihre Opfer keine dauerhaften körperlichen Schäden davontragen, dürfen die Schläger künftig auf die Milde der Justiz hoffen - und das im Namen der traditionellen Ehe und Familie. Es ist eine Schande.



