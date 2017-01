US-Präsident Donald Trump bezichtigt die Medien der Lüge - und dokumentiert seine Sicht der Fakten mit einem Foto.

US-Präsident Donald Trump arbeitet weiter an der Diskreditierung der Medien. Nach dem ausgiebigen Streit über die Zahl der Teilnehmer bei der Angelobung legt Trump nun nach und kündigt an, als Presseagentur in eigener Sache tätig zu werden. Er will das Foto einer Fotografen in das Pressezentrum im Weißen Haus hängen, das angeblich die ganze Masse der Besucher bei seiner Inauguration zeigt. Ob das Foto nachträglich bearbeitet wurde, lässt sich nicht sagen. Trump hatte bei seinem Besuch bei der CIA gesagt, die Medien hätten zu geringe Zahlen berichtet. Die Medien sprangen reflexartig auf das Thema auf, die Networks brachten exzessive Berichte über eine Thema, das der Öffentlichkeit vergleichsweise gleichgültig sein kann. Ohne großes Echo verhallten dagegen die inhaltlichen Aussagen Trumps bei der CIA: Er kündigte das Ende von...

