BERLIN (dpa-AFX) - Die "Welt" über die außenpolitischen Pläne von Sigmar Gabriel (SPD):

"Es bleibt die Frage offen, aus welchem Grund Gabriel an den Werderschen Markt wechselt. Was ist seine außenpolitische Idee? Wohin will er das Land in diesen turbulenten Zeiten führen? Wird er Außenpolitik machen oder sie nur verwalten? Überhaupt: Was kann er in der kurzen Zeit bis zum Ende der Legislaturperiode ausrichten? Man wird das Gefühl nicht los, Gabriel folgt Guido Westerwelle. Der übernahm das Amt, weil er hoffte, endlich die Zuneigung zu erhalten, die seine bisherigen Vorgänger fast ohne eigenes Zutun genossen. Eine wirkliche außenpolitische Vision hat Gabriel jedenfalls nicht. Leider fehlte ihm Ähnliches auch auf dem wirtschaftlichen Feld. Jedenfalls sieht seine Bilanz als Wirtschaftsminister mager aus. Schleicht er sich aus dem Amt, um am Ende die arme Brigitte Zypries durch die Ruinen seiner Hinterlassenschaft torkeln zu lassen? Das Wirtschaftsministerium nun derart überstürzt zu verlassen verrät vor allem eines: einen Mangel an Staatsernst."/al/DP/tos

