BERLIN (dpa-AFX) - Nach Übernahmen deutscher Unternehmen durch chinesische Firmen hat der Verband Deutscher Maschinenbauer (VDMA) die Politik zu mehr Einsatz in China aufgefordert. "Deutschland und die EU müssen stärker als bisher auf den Abschluss eines robusten Investitionsabkommens mit China drängen", sagte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann der "Osnabrücker Zeitung". "China muss seinen Markt für ausländische Investoren deutlich weiter öffnen, damit wirklich freier Wettbewerb herrschen kann." Gerade in Schlüsseltechnologien schotte sich China bisher ab.

Deutsche Firmen kritisieren sehr hohe Hürden bei Übernahmen in China. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte vor kurzem beim Weltwirtschaftsforum in Davos für Freihandel geworben und angekündigt, den Marktzugang für ausländische Unternehmen zu vereinfachen sowie Rechtssicherheit zu verbessern.

Brodtmann betonte, dass chinesischen Investoren nicht der Zugang zum deutschen Markt verwehrt werden dürfe. "Ausländische Investments in den deutschen Maschinenbau - auch aus China - sichern hierzulande Arbeitsplätze und bieten den heimischen Unternehmen neue Geschäfts- und Expansionschancen." Zuletzt hatte etwa ein chinesisches Unternehmen den deutschen Maschinenbauer Kuka übernommen. Nach einer Studie des Beratungsunternehmens EY ist Deutschland das Hauptzielland für chinesische Firmenübernahmen in Europa. Im vergangenen Jahr gab es demnach 68 Käufe oder Beteiligungen in Deutschland./bvi/DP/stk

ISIN DE000A2BPXK1

