Unister-Absturz, KTG-Desaster und modische Entgleisungen - auch 2016 gab es prominente Pleiten. Doch insgesamt meldeten weniger Unternehmen Insolvenz an. Welche Kanzleien und Insolvenzverwalter trotzdem punkten konnten.

Die Stimmung war besser als die Lage. Vorn auf der Bühne des Hotel de Rome in Berlin witzelte sich ARD-Börsenmoderatorin Anja Kohl durchs Programm. An ihrer Seite: Lucas F. Flöther, Sprecher der Insolvenzverwaltergilde Gravenbrucher Kreis, deren Mitglieder sich an jenem Freitag ein paar Wochen vor Weihnachten, im Ballsaal des Hotels versammelt hatten. Einst brach hier Action-Mime Til Schweiger in "Keinohrhasen" durch das Glasdach. Diesmal ging es bei Puntarellasalat und Filet vom Weiderind deutlich friedvoller zu, galt es doch wissenschaftliche und journalistische Beiträge zum Insolvenzgeschehen zu prämieren - und nebenher die eigene Zunft zu feiern.

Pleitenschwund? Branchenkrise? EU-Unbill? Robuste Debt-Fonds? Für drei Gänge vergessen. Und dennoch beherrschte später an der Bar vor allem ein Thema die Gespräche: die Lage im deutschen Sanierungsgewerbe. Denn die, so viel ist sicher, war auch schon mal besser.

2016 gingen die Verfahrenszahlen nochmals bergab, genossen komplexe Großverfahren weiter Raritätenstatus. Sicher, es gab auch spektakuläre Abstürze vom Schlage KTG Agrar, Maple Bank, German Pellets und Unister. Kronenbrot taumelte ins Verfahren, der Reiseunternehmer Vural Öger buchte sein Ticket fürs Amtsgericht. Und auch bei Bekleidungshändlern à la Steilmann, Wöhrl und SinnLeffers war Insolvenz groß in Mode im Jahr 2016. Doch jenseits solch versprengter Pleiten-Solitäre klagte die Zunft über einen ausgeprägten Verfahrensschwund, der sich nicht nur in Bilanzen und Personalbedarf der Rechtskontore niederschlug, sondern auch im Insolvenzverwalter-Ranking Spuren hinterließ.

Die Experten des Karlsruher Informationsdienstleisters STP Portal, Betreiber der Online-Plattform Insolvenz-Portal.de werteten exklusiv für die WirtschaftsWoche die Angaben aller deutschen Amtsgerichte zu Unternehmensinsolvenzen aus und versuchten, sämtliche Schutzschirm- und Eigenverwaltungsverfahren zu erfassen. Das Ergebnis: "Die Unternehmensinsolvenzen sind im vergangenen Jahr insgesamt um 7,4 Prozent zurückgegangen und liegen damit deutlich unter dem Vorjahreswert", sagt Jens Décieux, Chef des Insolvenz-Portals.

8354 Insolvenzverfahren über Kapital- und Personengesellschaften wurden demnach 2016 eröffnet. Die Zahl der ESUG-Verfahren lag bei mindestens 126. "Seit Inkrafttreten der Insolvenzrechtsreform 2012 wurden die neuen Sanierungsinstrumente damit in mehr als 1000 Verfahren genutzt", sagt Décieux.

Platz 50 bis 41

Nach wie vor - auch das zeigt die Statistik - dominieren die 50 führenden Insolvenzkanzleien das Pleitengeschäft. So wurde im vergangenen Jahr fast die Hälfte aller deutschen Firmenhavarien von den Verwaltern jener Kanzleien beackert, die den Sprung in das Ranking geschafft haben. Das Auswahlkriterium war dabei ausschließlich die Zahl der eröffneten Insolvenzverfahren. Die Größen und Vermögensmassen der insolventen Unternehmen flossen nicht in die Analyse ein. Damit lassen sich keine direkten Rückschlüsse auf den wirtschaftlichen Erfolg einzelner Kanzleien ziehen. Dennoch zeigt die Aufstellung, wer bei Gerichten und Gläubigern 2016 punkten konnte.

Bewegung gab es dabei auf allen Ebenen. "Das Jahr 2016 war für viele Kanzleien mit Insolvenzschwerpunkt fordernd", sagt Décieux. "Im Ranking kam es sogar bei den Branchenschwergewichten im Spitzenfeld zu Verschiebungen." Aber der Reihe nach.

Um in den Reigen der 50 meistbestellten Insolvenzkanzleien vorzustoßen, waren im vergangenen Jahr 36 Verfahren notwendig. Zum Vergleich: 2015 waren noch 38 Verfahren nötig.

Die Marke haben Lieser Rechtsanwälte um den Nürburgring-Sachwalter Jens Lieser und Anchor Rechtsanwälte geknackt. Von Letzteren dürfte in naher Zukunft wohl noch mehr zu hören sein. Ab Februar will Anchor den Düsseldorfer Markt entern und hat zur Verstärkung der eigenen Crew jüngst den Deloitte-Restrukturierer Markus Fauser und den Verwalter Lars Hinkel von BBL Bernsau Brockdorff angeheuert. BBL wiederum nutzte die Selbstzerlegung von LB Rechtsanwälte zur Partnersammlung und bietet André Binder, Markus Birkmann und Florian Linkert eine neue Heimat.

Gründungs-LB'ler Stefan Ludwig wechselte derweil samt ...

