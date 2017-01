Zürich - Es gibt viel Gesprächsstoff, wenn Daniel Hope in der zweiten Ausgabe des «Director's Cut» am Mittwoch, 1. Februar den legendären irischen Flötisten Sir James Galway begrüsst. Neben «dem Mann mit der goldenen Flöte» wird auch Mandolinen-Star Avi Avital das Musik-Talk-Format bereichern.

Es gibt wohl kaum einen Menschen, der das Flötenspiel von Sir James Galway noch nicht gehört hat - und sei es, ohne es zu wissen. So hat der Musiker aus Belfast etwa in der Verfilmung von «Herr der Ringe» das Hobbit-Thema von Komponist Howard Shore interpretiert und sich damit auch in Hollywood unsterblich gemacht. Als Special Guest äussert er sich im Gespräch mit Daniel Hope ...

