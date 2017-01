Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GRIECHENLAND - Die Bundesregierung befürchtet ein neues Loch in dreistelliger Milliardenhöhe in der griechischen Staatskasse, falls Athen weniger ehrgeizige Haushaltsziele vorgegeben werden sollten. Nach einer überschlägigen Rechnung des Bundesfinanzministeriums wäre mit einer neuen Lücke von 120 Milliarden Euro zu rechnen, wenn das Land statt eines Primärüberschusses von mittelfristig 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nur eines von 1,5 Prozent erwirtschaften würde. Das verlautete am Mittwoch aus Regierungskreisen in Berlin. (FAZ S. 16)

ARZNEIMITTEL-VERSANDHANDEL - Der Chef der Monopolkommission hat schwerwiegende europa- und verfassungsrechtliche Bedenken und erhebt wirtschaftspolitische Einwände gegen das von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) geplante Verbot des Versandhandels mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln. Es sei zweifelhaft, ob sich ein Verbot rechtfertigen lasse, sagte der Vorsitzende des von der Regierung berufenen unabhängigen Beratungsgremiums, der Wirtschaftsprofessor Achim Wambach, der FAZ. (FAZ S. 16)

AKTIENFONDS - "Die europäischen Anleger zogen viel Geld aus Aktienfonds ab, es waren die stärksten Verkäufe seit dem heißen Finanzkrisenjahr 2008", sagt Ali Masarwah, Analyst bei der Fondsratingagentur Morningstar. Er kommt mit seinen Schätzungen für das Handelsblatt auf ein Minus von rund 63 Milliarden Euro für das abgelaufene Kalenderjahr. Der Trend bei den Aktienfonds hat demnach massiv gedreht, denn im Vorjahr waren noch netto 74 Milliarden Euro investiert worden. (Handelsblatt S. 30)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2017 00:07 ET (05:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.