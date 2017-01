Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

E.ON - Bei der Energiewende ist Deutschland international in der Spitzengruppe. Bei den Strompreisen allerdings auch. Nur in Dänemark zahlen die Verbraucher noch mehr für die Kilowattstunde als in Deutschland. Das liegt vor allem am hohen Anteil von Steuern, Abgaben und Umlagen. Der macht inzwischen 54 Prozent des Strompreises aus. "Wir brauchen eine grundlegende Reform der Energiesteuern, -abgaben und -umlagen", forderte deshalb E.ON-Chef Johannes Teyssen am Mittwoch bei der Handelsblatt-Energietagung. Neben der EEG-Umlage, über die der Ausbau der erneuerbaren Energien finanziert wird, seien bei den Energiekunden noch viele andere Lasten "abgeladen worden" - beispielsweise die Kosten für den Anschluss von Offshore-Windparks ans Stromnetz: "Hier ist endlich ein klarer Schnitt nötig." (Handelsblatt S. 1)

AIRBUS - Wegen zahlreicher dubioser Zahlungen beim Verkauf von Eurofighter-Kampfflugzeugen an Österreich hat der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus jetzt Ärger mit dem deutschen Fiskus. Das Finanzamt München habe derartige Zahlungen in Höhe von 90 Millionen Euro beanstandet und nicht als Betriebsausgaben anerkannt, die steuerlich geltend gemacht werden können. Airbus muss deshalb Steuern in Höhe von mehreren 10 Millionen Euro nachzahlen. Airbus erklärte dazu auf Anfrage, man habe sich mit dem Finanzamt München auf eine "begrenzte Steuernachzahlung geeinigt". Das sei aber kein Schuldeingeständnis. (SZ S. 16)

MONSANTO - Dass Monsanto in Deutschland so unbeliebt ist, kann Forschungschef Robert Fraley zumindest ein bisschen nachvollziehen. Der US-Konzern, der vom deutschen Pharmakonzern Bayer übernommen wird, habe anfangs zu wenig getan, um Verbrauchern die Angst vor der umstrittenen Gentechnik zu nehmen, meint er. Um die Ernährung zu sichern, sei die Technik jedoch unverzichtbar, sagte er in einem Interview. (SZ S. 22)

AXA - Axa-Chef Thomas Buberl möchte lieber mit Start-ups kooperieren, anstatt große Übernahmen zu stemmen. So kann der Versicherer von der Kreativität der jungen Gründer profitieren. Interesse an der Generali hat er nicht. Er erteilt einem Kauf des Konkurrenten eine klare Absage. SZ S. 21)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2017 00:12 ET (05:12 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.